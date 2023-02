Joan Baldoví: "En un Botànic III el tono con el Gobierno deberá cambiar: ha sido demasiado amable"

«El Nostre Senyor apreta però no ofega». Joan Baldoví se levantó ayer en su casa de Sueca con este pensamiento tan dominical después de ver los resultados de las primarias de Compromís, que han tenido a la coalición (y al Botànic) en un ay. Su puesto de candidato a la Generalitat no estaba en duda, pero la vicepresidenta, Aitana Mas, se la jugaba y, finalmente, ha ganado.

Hoy es el día que toca decir que soñaba desde pequeñito con ser presidente de todos los valencianos.

He sido siempre profundamente valencianista y el honor más grande que cabe a una persona que milita en un partido de la tierra es aspirar al Gobierno de tu propio país.

¿Aspira a ser vicepresidente?

Aspiro a que Ximo Puig sea un gran vicepresidente mío. Y lo será, porque lo conozco y tiene madera.

La lógica dice que sería al revés, según las dos últimas elecciones y las encuestas. ¿La vicepresidencia le atrae?

Hace pocos días el Mallorca le ganó al Real Madrid. Nada es imposible. Pero uno ha de saber aceptar el lugar en el que los ciudadanos le colocan. Soy un profesor de educación física que siempre intento enseñar el fairplay, aceptar las victorias y cuando pierdes.

¿Hay que cambiar muchas cosas si se llega a un Botànic III?

Cambiaría el tono con el Gobierno central. Ha sido demasiado condescendiente y amable. Algunos nos han enseñado algún camino para conseguir cosas.

¿Qué ‘algunos’?

El barón García-Page en Castilla-La Mancha fue capaz de tumbar un acuerdo del Consejo Nacional del Agua en una noche. El Gobierno valenciano y particularmente el president y el PSOE a veces han sido demasiado amables con Pedro Sánchez.

¿Está decepcionado con Pedro Sánchez? Compromís formó parte de la mayoría de investidura.

No. Volvería a votar. Todo lo que se ha hecho no lo comparto al 100 %, pero con este Gobierno los valencianos hemos conseguido más: que se cumpla la cláusula del Estatut sobre las inversiones, el aumento de la dotación en dependencia, que el transporte metropolitano de Valencia haya pasado de 5 millones a 40 este año. Hemos sido capaces de influir, pero a veces el Gobierno se ha quedado muy corto y ha sido muchas veces injusto con los valencianos. En todo caso, mucho mejor que con el Gobierno del PP.

La financiación, que es el tema nuclear, no se ha resuelto, aunque sí ha llegado más dinero. ¿Tiene la solución a ese problema, porque por ahora gritar no da resultados?

Ningún territorio tiene que retroceder, por tanto o se pone más dinero o hay dos soluciones que son fáciles y que se las hemos dicho al Gobierno. Una, que el Estado asuma la deuda ilegítima por la mala financiación. Eso haría que el Consell dispusiera de 5.000 o 6.000 millones más al año que ahora se dedican a pagar deuda. Y luego, un fondo transitorio de compensación que nos quitara la presión de todos los años de recurrir a un FLA.

¿Ximo Puig podía haber hecho más en este tema?

Tenía que haber sido más reivindicativo, más incómodo e insistir más. La financiación ha pasado a estar ya en la agenda política valenciana, la gente normal ha asumido que tenemos una mala financiación, hay un camino recorrido y el president hubiera podido hacer más.

¿Lo que está en juego el 28M es el tándem Puig-Baldoví o que mande la ultraderecha? ¿O esa estrategia del miedo no le gusta?

La estrategia del miedo nunca me ha gustado. Hay que señalar modelos y que la gente pueda elegir. Hay uno que se explicita muy bien en la Comunidad de Madrid, donde los servicios públicos se descuidan deliberadamente para debilitarlos. En cambio, hay que reivindicar todo lo que se ha hecho bien en la C. Valenciana y sacar pecho. Aquí, ahora se hace bien la política, cosa que no pasaba antes, solo hacíamos bien la paella. Tenemos que llevar a la gente a votar porque esté convencida e ilusionada de que hay cosas que pueden mejorar, aunque se han hecho otras modélicas. El otro día una mujer en Elda me decía que le salvó la vida Mónica Oltra con la renta de inserción. Y hay que reivindicar lo que se ha hecho en Educación: 15.000 profesores más, los niños no pagan los libros y hay 70.000 niños con becas de comedor. Hemos sido los primeros en meter dinero en las áreas industriales.

Solo cuenta de las conselleries que han sido de Compromís.

Recuérdame de los otros.

No es mi función.

Voy a ser ecuánime: el Gobierno de coalición ha conseguido también que Volkswagen apueste por poner una factoría y crear puestos de trabajo en un territorio donde gobierna la izquierda. Es el trabajo conjunto. Voy con la cara bien alta y el pecho henchido cuando hablo de las cosas que se han hecho aquí.

¿Teme por el futuro de Compromís si no llegan a gobernar en mayo?

Compromís y el PSOE no van a gobernar siempre, habrá ciclos, pero nosotros hemos resistido travesías del desierto más duras. Compromís ha venido para quedarse.

¿Hasta cuándo va a ocupar su escaño en Madrid?

Hasta después de las elecciones. Cuando tenga que recoger el acta de diputado en las Corts, dejaré la del Congreso.

¿Va a estar por la mañana en el Congreso y por la tarde de mitin?

Mi madre decía ‘el meu Juan aprofita per a tot’.

¿Quién le gustaría que le sustituyera en Madrid?

Las personas que elija Compromís serán las mejores y lo harán mejor que yo porque ya hemos abierto un camino.

¿Si la izquierda se mantiene en el Gobierno, es partidario de continuar con el mestizaje?

En política no hay blancos y negros, hay personas. Veo la Consellería de Educación y el mestizaje ha funcionado muy bien.

Siempre se cita ese caso. Quizá es el único que funciona.

En el caso distinto estamos viendo ministerios, sin mestizaje, que no funcionan bien. Habrá que valorar pros y contras, pero no me molesta, es bueno que tomemos decisiones compartidas.

¿Su deseo sería que Mónica Oltra volviera al Gobierno si hay un Botànic III y si se resuelve su panorama judicial?

Es una pregunta que tiene que contestar Mónica. Para nosotros es un referente. Compromís no sería Compromís sin su aportación y en esta casa siempre tiene las puertas abiertas.

¿La va a invitar a algún acto de campaña entonces?

Por supuesto. Y estaré muy contento de que venga. Me sentiré orgulloso de que venga a algún acto mío.

¿La sintonía y la coordinación en un Botànic III habrá que mejorarlas o Compromís ha de tener más voz propia?

Tengo buena sintonía personal con Puig y la voy a seguir teniendo. La buena sintonía y la coordinación ayudan a resolver problemas. Yo siempre apuesto por el diálogo, por el acuerdo más que por la confrontación, aunque a veces uno se tiene que plantar. Es lo que esperan los ciudadanos de los políticos: no quieren ruido, quieren acuerdos.

¿Se considera un político moderado?

Con el tiempo sí. No soy el Joan Baldoví de los 16 años. A esa edad no me habría gustado ser probablemente el político que soy ahora, pero en la vida hay etapas. Me considero una persona moderada en el sentido de que soy capaz de llegar a acuerdos. Tengo las mismas convicciones, pero los caminos pueden ser diferentes para llegar.

¿Por qué no han pactado con Unides Podem? ¿No puede ser un lastre para las aspiraciones de un Botànic III?

Amontonar no es sumar. Lo hemos visto en Andalucía. En unas elecciones nacionales valencianas un partido valenciano se tiene que presentar con sus siglas, su cara y su programa. Luego hay toda una casuística en elecciones locales y estatales.

¿Su idea sí sería sumar en las generales con Yolanda Díaz?

Mi idea sería, como siempre, no cerrar ninguna puerta, pero con tiempo y respetando cada uno su espacio e idiosincrasia. Mantengo unas relaciones excelentes con Yolanda. Ya me gustaría que muchos ministros fueran como ella a la hora del trabajo diario y de cómo se aprueban las leyes.

¿Juan Roig es un capitalista despiadado?

Juan Roig es un empresario valenciano que crea empleo. Cada uno en esta sociedad hace su papel y los gobiernos han de utilizar el BOE y el DOGV para repartir mejor los beneficios.

¿Entiende entonces a los socios de Podemos con sus críticas al empresariado valenciano?

Han pasado dos o tres semanas desde esto y el BOE sigue sin sacar nada. Las cosas se deben hacer en los consejos de ministros o en el Consell. Las cosas no se cambian con palabras.

¿Compromís es un partido rarito que condiciona la acción de Gobierno?

A mí los raritos me parecen algunos empresarios que 40 años después de la muerte de Franco no aceptan que haya ciudadanos que con libertad voten a partidos de casa que en algunos casos han defendido mejor que otros los intereses de 5 millones de valencianas y valencianos, entre ellos los de los empresarios.

¿Le gusta cómo se está haciendo la expansión de la energía fotovoltaica en la C. Valenciana?

El Gobierno valenciano y los ayuntamientos han de decidir dónde son prioritarias las placas solares, no lo tienen que decidir las empresas, porque legítimamente quieren costes bajos y beneficios altos. Sí a las energías renovables, pero de una manera ordenada y racional, no que sean las empresas las que digan dónde se tienen que instalar las placas.

¿Ve en peligro el Gobierno de España con todo el ruido alrededor del ‘solo sí es sí’?

Categóricamente, no. En una semana con cruce de declaraciones subidas de tono, el Congreso ha aprobado prácticamente todo lo que el Gobierno ha presentado. Quiere decir que hay una mayoría progresista sólida que quiere seguir legislando y hay cosas imprescindibles a sacar. Una que me gustaría es incluir el derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución. Es de justicia.