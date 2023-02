Ni tienen "conocimiento ni capacidad legal" para diagnosticar enfermedades oculares porque los ópticos "no son médicos", ni pueden dar colirios específicos ni su incorporación como figura independiente a los centros de salud "aliviaría las listas de espera". Son los principales argumentos que las sociedades científicas de Oftalmología (la valenciana y la española) han esgrimido para oponerse de plano a una proposición no de ley aprobada por las Cortes Valencianas en la que se insta a impulsar la figura del óptico-optometrista en la Atención Primaria además dotándoles de independencia con respecto a los médicos oftalmólogos.

La proposición No de Ley la presentó Unides Podem y se aprobó por unanimidad de todos los grupos en la comisión de Sanidad de les Corts. En ella se pedía impulsar la figura del óptico dentro de la Atención Primaria y Hospitalaria (ya hay 33 trabajando en la sanidad pública y estimaban que serían necesarios unos 200) ya que con su integración se podían resolver casos "altamente prevalentes" relacionados con problemas de refracción (miopía, astigmatismo.. ) que sí es su ámbito de trabajo.

Sin embargo, en la PNL se aseguraba que, además los ópticos-optometristas "están preparados para derivar con total garantía, precisión y efectividad a aquellos pacientes que presentan patología a los oftalmólogos" y que, con su integración se permitía "facilitar la detección precoz de enfermedades tanto oculares como sistémicas".

Sentencia del Supremo

Los oftalmólogos se han opuesto de plano a la proposición no de ley, al menos en cómo se pretende incorporar a los ópticos al sistema ya que los graduados en Óptica pueden detectar defectos como la miopía o la presbicia y ayudar en su corrección con gafas o lentes pero "esto no significa que tengan la capacitación legal para identificar o diagnosticar trastornos oculares".

Desde las sociedades científicas se apoyan incluso en una sentencia del Tribunal Supremo que ya desmontó un acuerdo de colaboración entre el gobierno de Aragón y el colegio de ópticos de esa comunidad. "El TS dejó meridianamente claro que solo los médicos pueden detectar patologías", recuerdan. En el comunicado conjunto, las sociedades científicas de Oftalmología insisten además en que incluir a ópticos en la atención Primaria "no aliviaría las listas de espera sino lo contrario, provocando demoras y retrasos diagnósticos" y todo por "poner la salud de los ciudadanos en manos de profesionales no cualificados ni acreditados para la detección de enfermedades oculares salvo para los defectos de refracción".

"Los queremos pero que entren bajo nuestra coordinación"

Con todo, los oftalmólogos no están en contra de que se cuente con los ópticos en la sanidad pública pero no así. "No es que no los queramos en la sanidad pública, claro que sí pero en la sanidad especializada y dependiendo de nosotros porque la visión no es un parámetro que detecte siempre una patología. Alguien puede tener un 100 % de visión y tener un problema en el nervio. Los queremos y de hecho los necesitamos en el sistema pero que entren bajo nuestra coordinación", ha asegurado esta mañana el presidente de la Sociedad Oftalmológica de la C. Valenciana, Enrique Cervera.

El colegio de médicos se une

Desde el Colegio de Médicos de Valencia, que preside la también oftalmóloga Mercedes Hurtado, han apoyado esta mañana la posición de las sociedades de Oftalmología y han enviado un escrito al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez "para manifestarle el apoyo firme a las dos sociedades científicas".