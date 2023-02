El sindicato médico CESM ha convocado a sus delegados a manifestarse frente a la Conselleria de Sanidad este miércoles para exigir mejores condiciones laborales y una atención médica «de calidad». La pitada contra la administración llega en mitad de las negociaciones entre el sindicato y la administración sanitaria en las que se busca llegar a acuerdos y desconvocar las jornadas de huelga a las que los facultativos están llamados esta primavera.

Precisamente, la mayoría de las mejoras que se van a reclamar a través de este acto de protesta las están ya negociando en el comité de huelga, como topar las agendas de los médicos y pediatras de Atención Primaria, mejoras retributivas, sustituciones al 100 % de todas las bajas o la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que Sanidad se ha comprometido ya a poner en marcha de forma gradual.

Pese a ello, desde el sindicato defienden la protesta ya que las negociaciones no están todo lo avanzadas "que nos gustaría. Esto debería de estar ya cerrado", ha apuntado a este diario Víctor Pedrera, secretario general del sindicato médico CESM en la Comunitat Valenciana. La quinta y última reunión del comité de huelga terminó el pasado miércoles con avances y con un acuerdo entre las partes para volver a sentarse a negociar pero todavía no se han concretado puntos importantes, al menos sobre el papel.

Optimismo del conseller

Precisamente hoy, el conseller de Sanidad Miguel Mínguez ha asegurado que ve "factible" que se pueda desconvocar la huelga de médicos prevista para marzo, al señalar que las reuniones con el sindicato convocante (CESM-CV) son "de mucho consenso", según sus declaraciones recogidas por Europa Press. Según ha explicado en su visita a Casteló, las reuniones con el sindicato que ha convocado la huelga están "activas", y han consensuado ya varios puntos reivindicativos y se están ultimando otros puntos fundamentalmente asistenciales y remunerarios.

"En general las reuniones son de mucho consenso y confiamos que en los próximos días podamos cerrar el acuerdo. Es factible que se pueda desconvocar la huelga", ha añadido.

"Nos alegra el optimismo del conseller porque presumimos que tiene un as debajo de la mano, pero de momento no lo hemos visto y se debe traducir ya en un papel", ha contestado Pedrera tras conocer las declaraciones de Mínguez. Para el sindicalista, el conseller "no puede ahora no llegar a un pacto. No estamos pidiendo nada que no se haya pactado ya en otras comunidades autónomas", ha insistido en referencia, por ejemplo al tope de las agendas, medida que Sanidad sí está dispuesta a adoptar aunque con cifras por encima a lo solicitado por el sindicato.