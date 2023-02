Feijóo culpa a Sánchez de la mala gestión de la sanidad pública y Mazón a Puig

Presidir un partido nacional en la oposición pero con poder territorial puede provocar situaciones complejas de gestionar como la que está viviendo estos días Alberto Núñez Feijóo al frente del PP para explicar el atasco que vive la Sanidad Pública en muchas partes del país. El asunto sanitario siempre es crucial ante un periodo electoral como el que está a punto de abrirse en mayo, pero ahora tiene más peso si cabe tras tres años de pandemia que ha acabado con el sistema tensionado en casi toda España y con sus profesionales en pie de guerra por sus condiciones laborales, especialmente en Madrid.

El problema para los conservadores es que el mapa de poder autonómico actual dificulta mantener un discurso homogéneo entre Génova y sus direcciones regionales sobre quién es el malo de la película: en aquellos territorios donde gobierna el PP, especialmente en el que preside Isabel Díaz Ayuso y donde el domingo volvieron a salir cientos de miles de personas a la calle, se ignora que la gestión de la Sanidad está derivada a las autonomías y se pone el foco sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras allá donde los populares son oposición (como en la Comunitat Valenciana), las responsabilidades se depositan directamente sobre el Ejecutivo autonómico de turno.

Un ejemplo de esto se ha podido ver en las últimas horas con Feijóo y Carlos Mazón, líder del PP valenciano, manteniendo versiones contradictorias al respecto. El presidente nacional, en un acto de precampaña celebrado el domingo en Sevilla, trató de echar un capote a sus barones autonómicos que están sufriendo manifestaciones por el estado de la sanidad pública (además de en Madrid también ha habido protestas en Galicia y Castilla y León), minimizando la capacidad de acción de sus dirigentes y señalando a Sánchez.

Problema "global" para Génova pero no para Mazón

El gallego ironizó con que es "sorprendente" que la "culpa" del estado de la sanidad pública sea "de los presidentes del PP" cuando "en sanidad no crean plazas de médicos, no amplían las ofertas de MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras...". Incluso llegó a deslizar que esas escaseces son fruto de un plan orquestado por Moncloa para dañar a estos gobiernos autonómicos del PP.

Este lunes volvió a insistir en ello Borja Sémper, que apuntó tras la manifestación de Madrid que los problemas sanitarios afectan de "manera global" a "todas las comunidades autónomas" y rechazó que pueda ser un "talón de Aquiles" para el PP de cara al 28M. El responsable de la campaña de Génova también denunció "intencionalidad" en esas movilizaciones, como insinuó el domingo Feijóo.

Ayer, solo unas horas después del mitin de Sevilla, Mazón contradecía implícitamente la versión del PP al defender que los presidentes autonómicos sí que tienen responsabilidad en este área. Según afirmó, la sanidad pública valenciana "está en pleno retroceso por la mala gestión de Puig". Un argumento muy repetido por el presidente del PPCV pero que pierde peso ante las palabras de Feijóo y del resto de la dirección nacional, que sostienen una tesis que choca con la de los populares valencianos para cerrar filas en torno a Ayuso, a quien parecen priorizar en esta crisis.

No es la primera vez que en el PPCV tiene que hacer equilibrismos con la marcada agenda estatal que viene imponiendo Génova a sus territorios con la intención de convertir el 28M en un plebiscito a Sánchez. Así, los conservadores han culpado al Botànic de leyes promovidas por el Gobierno central como las reformas de la sedición y la malversación o más recientemente con la del 'sí es sí'.

El último ataque de Mazón por la Sanidad llegó tras el anuncio del president Puig de una inversión de más de 200 millones para reformar el hospital de Castelló, lo que el del PPCV consideró una "broma de mal gusto". Las palabras de Mazón fueron replicadas por el PSPV a través de su portavoz de Sanidad y diputada en las Corts, Carmen Martínez, que criticó la "demagogia" y el "catastrofismo" que proyectan los populares sobre la situación sanitaria en la C. Valenciana. “Lo único que nos haría retroceder sería volver a su modelo (del PP) de negociar con la sanidad y recortar derechos”, indicó.