Podem y Alianza Verde han sellado este martes su acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas y municipales con el objetivo de alcanzar "una Generalitat republicana" que aúne "sostenibilidad y justicia social" y apueste por la "planificación ecológica para cambiar el modelo productivo". Según remarcan ambas formaciones, se trata de un pacto "marco" que todavía no aborda el programa electoral ante la posibilidad de que otros partidos puedan sumarse a la confluencia.

Así lo ha considerado el vicepresidente segundo del Consell y candidato de Podem a las elecciones autonómicas, Héctor Illueca, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar esta alianza junto con la síndica de la formación y candidata a la alcaldía de València, Pilar Lima, la diputada en el Congreso Marisa Saavedra, el secretario general de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, y el coordinador general de Alianza Verde País Valencià, Julià Àlvaro.

"Apostamos por recuperar la centralidad de la política, la importancia del proyecto", ha destacado Illueca, que ha dicho que no se ha hablado de puestos en las listas porque "muchas veces el debate sobre las confluencias se convierte en algo que la sociedad rechaza, en un debate de listas, de prebendas" y ellos proponen "una forma diferente de estar en política".

El candidato de Podem a la Generalitat ha reivindicado "la bandera del ecologismo político en un momento de crisis ecológica que compromete el futuro del capitalismo, pero también de las posibles alternativas". "Entre los derechos sociales garantizados y el techo ecológico está la sociedad sostenible y justa que podemos aspirar a construir", ha afirmado, y ha considerado central la idea de "planificación ecológica para cambiar el modelo productivo".

En este sentido, ha apostado por "que las infraestructuras obedezcan a necesidades sociales y no a una cultura de grandes obras" y por una reindustrialización que "no puede ser solo de grandes fábricas, también de pequeñas y medianas empresas".

"Apostamos por una Generalitat republicana que dirija la transición ecológica, que tenga carácter emprendedor y que genere una dinámica que aúne sostenibilidad y justicia social", ha manifestado.

Ecologismo ante el capitalismo "depredador"

Por su parte, el secretario general de Alianza Verde, Juantxo López Uralde, se ha mostrado convencido de que el trabajo de la formación "gana más cuando se va en confluencia", especialmente ante "una alianza de fuerzas negacionistas".

"Tenemos que cambiar la forma en la que vivimos en las ciudades con la renaturalización, el autoconsumo, y la construcción de ciudades para las personas", ha subrayado, y ha instado a "dejar atrás" las urbes "de cemento y hormigón".

En la misma línea lo ha expresado el coordinador general de Alianza Verde País Valencià, Julià Àlvaro, que ha añadido que "el ecologismo político es el único camino para superar el modelo capitalista depredador que pone en peligro la supervivencia humana y del planeta".

"El Botànic ha estado limitado en su acción política ligada a la transformación ecológica", ha lamentado Àlvaro, que ha añadido: "No puede ser que se recuperen PAI de hace 20 años, no puede ser que estemos debatiendo si ampliamos el Puerto o no, ni que se hagan propuestas de agua como las que hacía el PP en la línea del 'agua para todos'".

A su juicio, "el PSOE solo no va a ser la alternativa del PP" ya que, ha dicho, "no lo ha sido nunca hasta que no habido fuerzas políticas transformadoras que han aportado" a esa alternativa.

Por su parte, la diputada de Podem en el Congreso Marisa Saavedra ha destacado la necesidad de "no reproducir el modelo depredador del territorio, del pelotazo, del expolio de lo rural".

Así, ha denunciado que el proyecto Magda, "una macroplanta enorme, gigante" en Castelló, que ha tildado de "una barbaridad y un peligro para el presente y el futuro de la gente que vive allí" haya recibido del Ministerio una valoración ambiental positiva "sin tener en cuenta los efectos de un proyecto tan salvaje".

Para la candidata a la alcaldía de València por Podem, Pilar Lima, el acuerdo escenifica una "relación de amor y ecologismo" en un pacto "abierto a que se sumen otras fuerzas políticas" ya que, ha concluido, es necesario "crear un bloque unitario de izquierdas".

El acuerdo, que habla de concurrir "de manera unitaria" a las elecciones autonómicas y municipales, busca "una nueva correlación de fuerzas para reforzar el Botànic" con políticas "que nunca se subordinen a los grandes poderes económicos".

El texto de la alianza indica que "no pretende definir una propuesta electoral concreta", sino que esta "se elaborará de manera participativa entre todas las fuerzas".