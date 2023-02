Sí, ayer fue el Día de San Valentín, una festividad originada por la Iglesia católica, donde se conmemoran las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. También la conocemos desde une perspectiva laica como el Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Pero bien, sea cual sea la forma en la que la llamamos o si lo celebramos o no, no cabe duda de que es una festividad que solemos conocer todos. Tanto así que hasta los arcoíris la conocen y lo celebran. Cuando estamos enamorados sentimos, en muchas ocasiones, felicidad y un vivo afecto e inclinación hacia una persona que nos hace sentir bien. Algo parecido debe ocurrir con el arcoíris doble, tan enamorado que parece que una parte no se quiera separar de la otra. En este caso el amor sí está en el aire.

Los arcoíris forman parte de los fotometeoros más importantes y más bonitos que podemos observar. Si ocurren, lo hacen por culpa de la difracción, reflexión, refracción o interferencia de la luz solar. Todas como consecuencia del paso de los rayos de luz solar a través de las gotitas de agua mientras llueve. Para poderlo observar tiene que haber lluvia, Sol y nosotros debemos estar posicionados de la manera exacta. El Sol tiene que quedar a nuestras espaldas, la lluvia enfrente y la luz tiene que incidir de manera oblicua sobre las gotitas de agua, formando un ángulo de 42º. Ahora bien, en algunas ocasiones no se ve un único arcoíris, sino que aparecen dos y el sentimiento de fascinación cuando los divisamos se vuelve más grande. Cuando ocurre este fenómeno, el segundo arcoíris reproduce los colores cambiados de orden, es decir: violeta, azul, añil, verde, amarillo, naranja y rojo. Básicamente, la luz blanca proyectada por el Sol se convierte en un conjunto de rayos de distintos colores (arcoíris principal). Luego, los rayos de Sol que entran por la parte de abajo de la gota rebotan dos veces en su interior y salen en orden inverso (arcoíris secundario). En definitiva, los colores chocan con la parte interna de la gota para representarse fuera en orden inverso. Dos fenómenos iguales y a la vez diferentes que se complementan perfectamente, como ocurre con el amor de verdad.