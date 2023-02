La Comunitat Valenciana es una tierra de talento. En los últimos años han proliferado los jóvenes valencianos que, gracias a su trabajo y perseverancia, han destacado a nivel nacional e internacional en sectores como la cultura, el deporte, la ciencia o el mundo empresarial.

En este sentido, la sociedad valenciana celebró ayer la buena salud de la que goza el talento emergente en la Comunitat Valenciana, representado en los veinte finalistas de la última edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana.

Además, la gala de ayer sirvió también para celebrar el décimo aniversario de estos galardones que Levante-EMV y CaixaBank organizan cada año, con el patrocinio de À Punt Media y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), con el propósito de premiar y reconocer el talento de los jóvenes valencianos en cinco modalidades.

A lo largo de la última década, los premios Talento Joven han cambiado la vida de 50 jóvenes valencianos que han ganado este certamen gracias a la inversión que ha realizado CaixaBank en sus carreras profesionales y que este año alcanza los 300.000 euros.

El espacio elegido para conmemorar esta efeméride fue el innovador CaixaForum, inaugurado hace apenas unos meses para potenciar y completar la oferta cultural de la ciudad a través de un singular centro con más de 10.000 m². El auditorio del CaixaForum recibió a más de 300 representantes de la esfera pública valenciana que se dieron cita anoche para vivir un evento que ya se ha consolidado como un fijo dentro de la agenda valenciana.

Así pues, durante la ceremonia se fueron dilucidando los nombres de los premiados en la décima edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana, que este año reconocieron el currículum de Loreto Crespo en la categoría de Ciencia, Eros Recio en la de Acción Social, Leyre Romero en la de Deportes, Ana Devís y Daniel Rueda en la de Cultura y Jacobo Sanmartín en la de Empresas.

El acto, que dio comienzo a las 18.30 horas, estuvo conducido por los periodistas de Levante-EMV, Lluís Pérez y Violeta Peraita, quienes vistieron para la ocasión estilismos confeccionados por el joven diseñador valenciano Antoni Borsad. La inauguración de la gala estuvo a cargo del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, quien se refirió a los premiados como «un ejemplo para su generación, la mejor formada de la historia, y también una esperanza de progreso para el conjunto de la sociedad».

«Los Premiados son un ejemplo para su generación y una esperanza de progreso para el conjunto de la sociedad» Aitor Moll - Consejero delegado de Prensa Ibérica

Asimisimo, Moll reivindicó el objetivo principal de estos premios que, durante la última década, ha sido «promover la detección del talento emergente y prestar una ayuda a que personas sobresalientes puedan mejorar su formación, relanzar sus carreras, afianzar sus proyectos y, en definitiva, abrirse camino en la vida».

En esta misma línea se expresó José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, quien repasó los principales retos a los que se ha enfrentado la sociedad en la última década: "los valencianos y valencianas han respondido de forma extraordinaria a eventos muy complejos". En este sentido, Goirigolzarri señaló que "los jóvenes tienen la capacidad de enseñarnos y liderar el futuro. Estáis demostrando un compromiso necesario con la sociedad".

"Los jóvenes tienen la capacidad de enseñarnos y liderar el futuro" José Ignacio Goirigolzarri - Presidente de CaixaBank

Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quiso destacar que emprender nuevos proyectos "no es fácil y que nunca va a serlo, pero hace diez años lo era todavía menos". Además, puso especial énfasis en resaltar que "el futuro no está escrito" y que no hay que asumir que esta generación va a vivir peor que sus padres. "Si todos los jóvenes tienen vuestra percepción, eso no va a pasar". En este sentido, aseguró que "entre todos, vamos a generar un entorno favorable".

Los cinco ganadores

La entraga de premios arrancó con el galardón en la categoría de Acción Social, que recayó en Eros Recio y su programa ‘Euroinclusión’, que propone varias acciones de integración europea desde el arte y la creatividad. El encargado de entregar el premio fue el presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Los arquitectos urbanos Ana Devís y Daniel Rueda recibieron el premio en la categoría de Cultura por parte del director general de À Punt Media, Alfred Costa, por el éxito de su proyecto artístico, que les ha permitido trabajar con compañías del calibre de Facebook, Disney o Netflix.

El jurado dictaminó que la mejor propuesta en la categoría de Deportes fue la de Leyre Romero. La tenista profesional que, a sus 20 años, ya ocupa la posición 168 en el ranking de la WTA (después de bajar más de 300 puestos durante el último año) recibió el premio de manos del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll.

Por su parte el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, entregó el galardón de Empresa a Jacobo Sanmartín, cuyo trabajo en BigBuy —una compañía valenciana, que este año cumple su décimo aniversario tiene como objetivo convertir a València en una de las capitales mundiales de la innovación empresarial.

Por último, Loreto Crespo recibió el premio en la categoría de Ciencia de la mano del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por su trabajo como miembro de Genotipia, una comunidad didáctica especializada en genética.

El broche final a la gala lo puso el grupo musical valenciano Sedajazz Teen Kids con una actuación que dio paso a la foto de grupo con los premiados y los representantes de Levante-EMV y CaixaBank.

Más de 300 invitados

La celebración de la décima edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana, así como su posterior vino de honor amenizado por el DJ virtual de sono·lab Las Naves, Gilles Martín, reunió a cientos de invitados en el espacio CaixaForum València, entre los que destacaron reconocidos nombres de la política valenciana, así como personal directivo de CaixaBank y Prensa Ibérica.

En representación de Prensa Ibérica asistieron al evento el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Enrique Simarro; los gerentes de Comercial y Administración de Levante-EMV, Víctor San Bartolomé y Paco Pineda; el director de Levante-EMV, José Luis Valencia; la directora general de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás; el director de Levante TV, Juanma Romero; el director de SuperDeporte, Rafa Marín; y la directora general de Marketing de Prensa Ibérica, Ana Multigner.

Durante los últimos diez años, CaixaBank ha invertido 300.000 euros en las carreras profesionales de 50 jóvenes valencianos

Por parte de CaixaBank, estuvieron presentes en la gala el director territorial en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa; la directora del Gabinete de Presidencia, Cristina Daza; y el director de Negociación con Medios, Alberto Ortega, junto con otros miembros de la entidad.

Tampoco quisieron faltar a la cita final del certamen Enric Morera, president de les Corts; Pilar Bernabé, delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana; Miguel Mínguez, conseller de Sanitat Universal i Salut; Rafael Climent, conseller de Economia Sostenible; Pere Fuset, concejal de Administración Electrónica del Ayuntamiento de València;Maite Ibáñez, concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de València; Javier Mateo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de València; y Marta Torrado, concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València.

Por último, también asistieron al acto destacadas personalidades del mundo empresarial y la academia valenciana como Salvador Navarro, presidente de la CEV; Esther Gilabert, secretaria general de la CEV; Jesús Martí, director general del IVAJ; y María Rosa Sanchidrián, rectora de la Universidad Europea de València.