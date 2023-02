Mazón exhibe el apoyo de Génova como aval para la agenda valenciana

La dirección nacional del PP tiene claro que debe mimar a Carlos Mazón de cara a las autonómicas de mayo. El presidente de los populares en la Comunitat Valenciana volvió a recibir ayer el aval de Génova durante su participación en una conferencia organizada por el Club Siglo XXI, en la que fue presentado por la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra. La también portavoz en el Congreso dijo que el alicantino "va a marcar el futuro próximo de la política española" y se mostró convencida de su triunfo, que volvió a situar como el "paso previo" al triunfo de Alberto Núñez Feijóo en las generales.

Durante el acto, Mazón sacó pecho de ese respaldo del que goza desde la sala de máquinas del PP nacional, algo que contrapuso con la situación del president de la Generalitat, Ximo Puig, a quien volvió a acusar de estar "ninguneado" por Pedro Sánchez y de comandar un proyecto político que calificó de "régimen" y de estar "taponando" las posibilidades socioeconómicas de la autonomía. "No nos podemos agachar ante quien nos ningunea con presupuestos, agua, inversiones, agencias, corredor mediterráneo, cerámica, turismo...", enumeró.

Así, dijo que los valencianos se enfrentarán en mayo a la "gran decisión": "si estos ocho años son un paréntesis que hay que superar o si se consolida un régimen en la C. Valenciana" que según denunció es un "lastre" para la autonomía. Una situación que homologa a la que vive España con el Ejecutivo de Sánchez. "No puede ser que el principal problema de un país sea su gobierno ni que el de una comunidad sea su gobierno autonómico. Eso es lo que hay que superar", dijo.

La exhibición de confianza también fue en el sentido contrario. "Tengo la suerte de estar en un partido con proyecto nacional", destacó Mazón sobre el PP de Feijóo, que consideró "serio y riguroso". Esa fiabilidad de los populares y que también prometió proyectar en la C. Valenciana si gobierna (prometiendo ser "previsible" y acusando de paso al Botànic de descoordinación) es la que le lleva a garantizar que si se dan gobiernos del PP en Moncloa y Consell, él y Feijóo abrirán los melones de la reforma del sistema de financiación y del agua y los abordarán con "rigor". Estoy "muy tranquilo", dijo al respecto.

Mazón trató de ofrecer un discurso más propositivo que en anteriores visitas a Madrid y puso sobre la mesa su propuesta de reforma fiscal, su iniciativa de simplificación de los trámites con la administración o su modelo sanitario de colaboración público-privada, pero no pudo evitar dejar caer alguna advertencia sobre las pulsiones catalanistas que denuncia que existen en el Botànic. "Somos muy valencianos y no otra cosa. Otros buscan sus raíces un poquito más al norte, pero esa no es nuestra identidad", defendió.

No cierra la puerta a Camps

Preguntado sobre si el desfile por el banquillo del expresidente de la Generalitat Francisco Camps puede dañar su campaña, Mazón se mostró "muy cauto" sobre la resolución final, ya que "ha sido exculpado nueve de nueve veces". Fue incluso más allá y no descartó incorporar a Camps a su equipo de gobierno. "Ya cuento con él", dijo antes de asegurar que se ven "con cierta frecuencia" porque le gusta "aprender de quien tiene experiencia".

Mazón también se pronunció sobre la patata caliente que maneja Génova estos días con el aborto. Favorecido porque Feijóo había fijado posición horas antes tras varias jornadas de indefinición, el líder del PPCV asumió íntegramente el discurso de Génova y calificó el aborto como un "derecho", pero evitó añadir el calificativo de "fundamental".

En todo caso, dijo estar "encantado" con que el Constitucional se haya pronunciado para facilitar su postura. "Me gustaría que todos los partidos acatáramos siempre lo que dice", recriminó. Además, pidió prudencia ante un tema que "no debería ser electoral" y que, "por muy firmes que uno tenga sus principios en un sentido o en otro", siempre puede haber un caso "que haga dudar". "Como padre de una niña de 15 años, puedo encontrarme de bruces con mis propias convicciones", admitió.