Nuevo frente en Compromís por la destitución de Mas de dos asesores

Tras las primarias, no ha llegado la calma a Compromís ni la tensión se ha alejado de la vicepresidenta Aitana Mas. Después de la votación con la que los valencianistas han cerrado sus candidaturas para las Corts, Iniciativa, uno de los partidos que conforman la coalición, vive un nuevo capítulo de su guerra interna. La destitución de dos asesores en la Conselleria de Políticas Inclusivas ha abierto de nuevo la caja de los truenos en la formación ecosocialista con críticas de "purga" y "autoritarismo" de la número dos del Ejecutivo valenciano.

Iniciativa lleva abierta en canal desde hace meses, antes incluso de que su máxima representante, Mónica Oltra, dimitiera en junio. La elección de Aitana Mas y Alberto Ibáñez como coportavoces del partido en febrero del año pasado para sustituir a la entonces vicepresidenta no acabó de sentar del todo bien en un sector del partido, cercano a Mireia Mollà. Este malestar no ha hecho más que crecer con el ascenso de Mas al puesto de máxima responsabilidad de Compromís en el Gobierno valenciano y, por supuesto, tras la destitución de Mollà como consellera.

La tensión lleva desde entonces en puntos máximos. Cualquier movimiento ocasiona una refriega. Y las primarias parecen haber sido un nuevo vendaval. Según publicó Valenciaplaza, Mas cesó el lunes posterior al cierre del proceso interno a dos de sus asesores de asuntos generales: Vicente Herrero y Carolina Guijarro, un movimiento que para los críticos de la vicepresidenta supone un acto de venganza respondiendo a los posicionamientos de ambos en las votaciones internas mientras que en la conselleria justifican por necesidades técnicas.

Guijarro es próxima al sector crítico de Iniciativa que en Alicante había impulsado la candidatura de Marina González, quien competía con Mas por liderar la circunscripción quedando finalmente como la cuarta más votada. Su salida ha sido respondida rápidamente en Twitter por militantes y cargos de la formación como la propia González: "Los principios, la coherencia y las convicciones íntegras, la cabeza bien alta, las ideas claras y la dignidad y la sonrisa intactas", puso la coportavoz en Elx en su red social compartido además una foto con la destituida.

"Frente al talibanismo político, trabajo, sonrisas y mucha gente en la base", complementó Guijarro. "Enésima purga, el partido en el que hemos trabajado está convirtiéndose en uno autoritario, burocrático y de escasa trascendencia política", tuiteó por su parte el exdiputado en el Congreso de la formación, Ignasi Candela. "No reconozco los valores de Iniciativa en estas actuaciones", añadió el fundador del partido y tótem de esta corriente, Pasqual Mollà. A ellos se sumaron otros comentarios de militantes con calificativos de "purga" y "traidores".

Para el sector crítico, el momento elegido, tras las primarias, en las que Guijarro y Herrero se posicionaron con otras opciones (Herrero es de Més) evidencia esta "purga". Sin embargo, fuentes de la conselleria insisten en que estos cambios entran dentro de la normalidad de cualquier equipo de trabajo y que el departamento destaca por su mestizaje con representantes no solo de otras sensibilidades de Iniciativa y Compromís sino también con dos direcciones generales de Unides Podem y el Institut de les Dones en manos del PSPV.

Morera se ofrece para el Consell

Pero Iniciativa y Mas no son los únicos polos de atención dentro de Compromís. El otro gran nombre propio después de las primarias es el del presidente de las Corts, Enric Morera, que ha quedado alejado de los puestos de salida. Esto le dificulta a optar a un tercer mandato al frente del parlamento valenciano. Pero cuando una puerta se cierra, dicen que se abre una ventana y Morera no ha dudado en girar la manivela y ofrecerse para otros cargos dentro del Consell. "Me veo con ganas y experiencia para trabajar en una acción más directa y no tanto institucional", expresó este martes.

Esa ventana abierta por el ofrecimiento de la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana la entornó minutos después la síndica de Compromís, Papi Robles. "Todas las personas que forman parte de Compromís tienen su espacio dentro de Compromís, pero el nombre de la persona no es tan vinculante como el proyecto", expresó la portavoz parlamentaria quien insistió que en la coalición están "contentos" con los "equipos resultantes".