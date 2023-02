De nuevo José Luis Vera. Otra vez el nombre del exresponsable de los servicios jurídicos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia, ya extinguida, aparece en el foco de las investigaciones de la Agencia Antifraude. A las investigaciones de expedientes pasados, por supuestas adjudicaciones irregulares de contratos, y como implicado en el caso Azud, se suma un nuevo informe del organismo fiscalizador, esta vez, por injerencias en el nombramiento del jefe de Recursos Humanos de la entidad.

En este sentido, la entidad que dirige Joan Llinares ha recomendado a la Diputación de Valencia, como matriz de la mercantil Divalterra, ya extinguida, que valore exigir responsabilidades al que fue responsable jurídico de la entidad, José Luis Vera, por injerencias en el nombramiento de una persona seleccionada por un tribunal. Aquel proceso generó la denuncia del PP a la Fiscalía y acabó en la destitución del gerente de la empresa pública, además de levantar una bronca política tremenda en la institución.

En una resolución del 24 de enero, Antifraude señala también al que fue presidente del consejo de administración de Divalterra, el diputado socialista Ramiro Rivera, como participante de esas "injerencias", que trataron de "influir" en la decisión adoptada y de suspender el nombramiento. En el mismo texto de la resolución, la Agencia Antifraude recuerda que estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía en mayo de 2021 por varios consejeros de Divalterra.

"La Fiscalía realizó las comprobaciones oportunas, que concluyeron con el archivo de la investigación al considerar que los hechos relatados no tenían relevancia penal alguna en relación con el delito de tráfico de influencias", añade. Por ello, y porque la ley impide a Antifraude investigar los mismos hechos "que hubieran conocido bien las autoridades judiciales, bien el Ministerio Fiscal o bien la policía judicial", las recomendaciones que emite a la Diputación se dirigen a detectar "posibles irregularidades administrativas o laborales que se hayan producido".

"Estas cuestiones sí pueden y deben de ser investigadas, toda vez que las mismas no se encuentran limitadas por la protección del 'non bis in idem' en su vertiente de las posibles responsabilidades administrativas", señala el escrito de Antifraude.

José Luis Vera está procesado en el conocido como caso Azud, una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos del PP y PSPV. Vera ha ocupado decenas de cargos públicos en ayuntamientos y empresas municipales y autonómicas controladas por el PSPV.