El drama de los bebés robados en el franquismo: "El banco de ADN de la Generalitat se queda pobre si no es de ámbito nacional"

El presidente de la Asociación SOS Bebés Robados de Valencia, Paco Rocafull, aseguró ayer que los resultados que han identificado a dos parejas de hermanos en la Comunitat Valenciana es un «gran éxito», pero pidió que el banco de ADN de la Generalitat Valenciana sea también una realidad «a escala nacional». «Estamos contentos por los resultados, pero este banco se queda pobre porque está limitado solo a la Comunitat Valenciana y debería haber uno para toda España. Si mi melliza, a la que llevo buscando muchos años, viviese en Madrid o en Oviedo, por decir algo, no serviría», explicó.

Uno de los dos casos de las parejas de hermanos ha resultado ser una confirmación, ya que ambos ya conocían su parentesco gracias a los resultados realizados anteriormente por My Heritage, un banco de ADN estadounidense. Este y 23 and Me son los dos laboratorios internacionales que recogen muestras desde hace años para encontrar relaciones consanguíneas a nivel internacional. En la Comunitat Valenciana, la Generalitat inició este tipo de pruebas en Fisabio, que son las que han hallado los resultados de estos hermanos, y que son de vital ayuda para los bebés robados valencianos, que se estiman entre 3.000 y 15.000, según las distintas asociaciones.

Fisabio citó el año pasado a todos los supuestos bebés robados de la Comunitat Valenciana que buscaban a sus padres o a hermanos. En total, fueron analizadas 134 muestras, 91 de ellas de familiares de bebés robados y otras 43 de posibles de estos casos.

Rocafull apunta que los resultados de ayer no pueden confundir. «No sabemos si estos cuatro hermanos son bebés robados o que la madre los dio en adopción. Puede ser que la madre lo diese en adopción y no se sepa. Es muy arriesgado difundir esto como bebés robados», afirmó.

El presidente de la Asociación SOS Raíces Adoptados y abogado, Enrique Vila, valora los resultados, pero también matiza: «En su día nos movilizamos para que los afectados fuesen a hacerse los análisis. Y que de 134 hayan aparecido dos coincidencias está bien. Pero como jurista digo que es muy aventurado hablar de ‘bebés robados’. Aventurar como ha hecho consellería que son niños robados del franquismo es osado. Lo que no queremos los afectados es que aparezca la madre y diga que las entregó, porque perderíamos credibilidad. Hecha esta matización, aplaudimos la labor de Fisabio».