Un grupo de independientes promueve una plataforma de apoyo a Puig

Un grupo de independientes promueve una plataforma de apoyo al president de la Generalitat, Ximo Puig. El objetivo es ampliar la base social en torno al líder del PSPV para que se mantenga durante un tercer mandato al frente del Consell. Se trata de reivindicar la figura de Puig como representante de la “centralidad política” tras sus ocho años en el Palau e intentar que mejore incluso los resultados de 2019.

La plataforma, que se desarrolla al margen de la estructura orgánica del PSPV, lleva trabajando en la sombra desde diciembre con el objetivo de presentarse en sociedad a primeros de marzo. Este hecho concuerda con la estrategia de Puig de retrasar lo máximo posible la puesta en marcha de la maquinaria electoral para centrar la atención en la gestión del Ejecutivo y los proyectos pendientes durante las semanas hasta la disolución de las Corts.

No obstante, la intención de los promotores es adelantar su presentación en Alicante a finales de este mes, ya que el grupo cuenta con un brazo propio en la citada circunscripción, lo que viene a confirmar el papel de pieza estratégica clave de este territorio.

El grupo promotor está formado por Alicia Andújar, excoordinadora de UPyD; Lluís Bertomeu, que ocupó puestos en la Administración con el PP y ahora está en Demòcrates Valencians; Roger Mira, empresario ex de Compromís y de Demòcrates Valencians; Julio Monreal, exdirector de Levante-EMV; Gerardo Muñoz, investigador alicantino ex de CDS y de Ciudadanos; Carolina Punset, exlíder de Cs en la C. Valenciana y asesora ahora de Puig; Víctor Pérez, presidente de la patronal del ocio Fotur y exconcejal por el PP, y Pedro Rodríguez, expresidente de la Federación de Sociedades Musicales y exsenador por el PSPV.

La plataforma ya ha contactado con otros nombres de la ciencia, la empresa y la cultura, ya que el objetivo es formar una primera línea con rostros conocidos de la sociedad valenciana que manifiesten su apoyo a Puig ante las próximas elecciones. El plan pasa también también por abrir la iniciativa a la ciudadanía, de manera que cualquiera pueda inscribirse a través de una web.

El proyecto es el segundo de este tipo que se pone en funcionamiento, después del manifiesto Volem Tercer Botànic que se puso en circulación hace unas semanas, al que ya se ha adherido más de un centenar de personas, la mayoría de entornos a la izquierda del PSPV, y que se presentará el próximo día 20 en el Teatre El Micalet de València.

Los promotores de la plataforma independiente en apoyo de Puig aseguran que el objetivo es “la convivencia” de las dos estructuras, ya que los objetivos son diferentes pero complementarios.