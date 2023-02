Superada la primera mitad de febrero todo comienza a adquirir cierto tufillo a primavera. De un día para otro se hace de noche a las siete de la tarde, los campos comienzan a pintarse de verde y así cambia el pantone, en la naturaleza por ese matorral tierno, en los mediodías por un Sol cada vez más perpendicular e intenso y en las ciudades por el cambio que exigen esos malditos maniquíes estilizados de los escaparates, vestidos ya en floreadas mangas de camisa… y yo con estas pintas -chaquetón en ristre-. Sobre el anochecer, el dato es que ahora cada día ganamos algo más de dos minutos de luz solar. Estamos alcanzando la velocidad de crucero que dicta el equinoccio, que será el próximo 20 de marzo. Precisamente, como tipo criado en la comarca de l’Horta, en estas fechas me acuerdo mucho de las tardes falleras en la plaza de la Reina, con el Micalet anaranjado por los rayos de Sol díscolos que se cuelan por la calle San Vicente más allá de las seis. Después se cambia la hora y la alegría se multiplica.

Respecto al frío, sigo llevando el abrigo a cuestas, supongo que como ustedes, porque esta primera mitad del mes de febrero está siendo verdaderamente fría. Generalizo porque no es una cuestión subjetiva, no hay más que ver los datos que publicó ayer la delegación valenciana de la AEMET: en estas dos semanas, la temperatura media de la Comunidad Valenciana arroja un saldo negativo de -2 ºC respecto al promedio histórico. Ha sido el comienzo de febrero más frío de los últimos cinco años. Y las previsiones no son muy alentadoras. Pese a que en los próximos días llegará una masa de aire con matices subtropicales a la península, acompañada, por cierto, por bastante calima, a orillas del Mediterráneo el viento marítimo traerá bastante nubosidad y los registros continuarán frenados. Nuestro modelo de referencia en Meteored (tiempo.com) avanza una segunda mitad de febrero más fría de lo normal en el golfo de Valencia y cercanías. Mientras tanto, en los telediarios hablarán de las bondades del mercurio en Sevilla, Badajoz o Ciudad Real.

Mientras el tiempo salga cruz, nadie nos quitará la claridad que seguirá a la siesta, aunque sea por ahorrar algo de energía, y la ilusión de que hemos puesto “quinta” al verano. Porque los muy abusones -esos entes-, de momento, quieren la inflación para los mercados y dejan muy poco para la meteorología.