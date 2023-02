El presidente de la Diputación de València Toni Gaspar ha declarado como testigo en el juicio de los zombis del caso Taula que él ni llegó a conocer al asesor de Imelsa que se le asignó desde el partido, cuando era diputado provincial. Se trata de Francisco Cañizares Cara, el asesor que admitió cobrar de Imelsa aunque trabajaba para el PSPV-PSOE y que fue extraído del juicio, para evitar suspenderlo.

Gaspar también ha señalado durante su declaración que "llegué a tener hasta cuatro asesores cuando ya no era ni consejero de Imelsa", ha explicado en referencia al periodo 2011-2014 en el que fue portavoz socialista de la Diputación de València durante once meses. Aunque después pasó a ser diputado "raso" tras ser apartado de la portavocía socialista en la Diputación de València, cuando el PSPV estaba en la oposición. "Soy el único portavoz del PSOE cesado por cuestiones internas", ha asegurado durante su declaración ante el tribunal.

Gaspar ha explicado a preguntas del Fiscal Anticorrupción que fue nombrado consejero de Imelsa en julio de 2011 "porque existía una norma no escrita, casi obligación, de que el portavoz del grupo socialista debía ser consejero de Imelsa". En 2011 el entonces presidente de la Diputación de València, Alfonso Rus y alcalde de Xàtiva iniciaba su segundo mandato al frente de la institución provincial.

Gaspar ejerció de portavoz socialista durante los primeros once meses. "Al inicio de la legislatura se habló de asesores en la diputación. Pero también en Imelsa. Aunque se hablaba de asesores en general, sin distinción" entre la institución o la empresa pública. Aunque ha relatado que en su caso "nadie me vino a ofrecer asesores de Imelsa. Nadie viene a ofrecer nada". Por ello, ha añadido, "no consideramos nombrar a nadie. Yo no nombré a nadie. Me correspondía a mi [como portavoz del PSPV en la diputación, entonces en la oposición] pero ni busqué, ni firmé, ni nombré a nadie".

Gaspar, que después como presidente de la Diputación de València ha sido quien ha liquidado la empresa pública Divalterra, heredera de Imelsa, ha relatado que la empresa pública era "un brazo de la diputación origen de todos los males. Se constituye en los 90 y es una empresa que no tiene los mismos controles que la diputación".