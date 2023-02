«Las personas con diversidad funcional somos parte del mundo. Necesitamos tres cosas: inclusión, diversidad y visibilidad». Así de contundente fue el mensaje que Eros Recio quiso transmitir tras recoger el premio en la categoría de Acción Social en la décima edición de los Premios Talento Joven Comunitat Valenciana.

Su relación con los Premios Talento Joven es un ejemplo de perseverancia, de insistencia y de esperar el momento adecuado. «Me he presentado muchas veces porque este premio tiene un gran atractivo para los jóvenes que tenemos inquietudes», explicó a Levante-EMV horas después de recoger el galardón. Y, en esta décima edición, ha obtenido la recompensa.

Eros es bailarín, actor y dibujante de cómics, tres disciplinas que le han permitido crecer personalmente y conseguir el hito de ser la primera persona con síndrome de Down en intervenir en el Parlamento Europeo.

Su proyecto, ‘Euroinclusión’, persigue la integración de las personas con diversidad funcional a través del arte y la creatividad, «pero también desde la aceptación y la autoestima». De este modo, el ganador de Acción Social quiere promover lazos entre los jóvenes con diferente capacidades. «Los jóvenes somos el futuro, los jóvenes con todas las capacidades. No hay que marginar a nadie», aseveró en su discurso.

A través de ‘Euroinclusión’, quiere remar a favor de la inclusión en el ámbito internacional. De hecho, para aunar a todas las personas con diversidad funcional enarbola la Bandera de la Capacidad y la Superación —la presentó ante la ONU en diciembre de 2017— creada con los colores oro, plata y bronce.

Además de este proyecto cultural y social, el galardonado está desarrollando el programa ‘Visibility Inclusive Vital: Europa Special’ (Vives), con el que quiere hacer posible la movilidad europea para los estudiantes con diversidad funcional. Y es que, según explica Recio en su carta de presentación para la convocatoria del certamen, actualmente el programa Erasmus no contempla una atención especial a las personas con capacidades especiales y, menos aún, a sus centros educativos y laborales.

La categoría de Acción Social fue la primera en desvelarse, por lo que Eros tuvo que contener los nervios mucho menos que el resto de los ganadores: «tuve la suerte de acabar pronto con la incertidumbre». En su discurso se acordó de los otros finalistas de su categoría que «aunque no fueron premiados, compartimos el anhelo de crear una sociedad mejor».

El trofeo descansa, ahora, en su estantería; un lugar privilegiado de su habitación. Haberlo ganado no es el final, sino sólo el principio. «Al contemplar el premio, me doy cuenta de que no es un hecho para lo que he hecho, sino para todo lo que puedo hacer en el futuro».

«Mi mayor gozo es transmitir este mensaje de superación a todas las personas con diversidad funcional», concluye Eros Recio, ganador en Acción Social.