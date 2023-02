Un total de 70.535 valencianos con rentas bajas solicitaron en apenas 24 horas el cheque de 200 euros habilitado por el Gobierno el pasado mes de diciembre, dentro del paquete anticrisis para compensar el aumento de los precios. El plazo para pedir la ayuda se abrió el pasado miércoles día 15 y el jueves ya eran cerca de 100.000 las peticiones, tal como confirmaban desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Por provincias, en Valencia se pidieron el primer día 34.552, por las 29.337 de Alicante y las 6.646 de Castellón. En total, la Agencia Tributaria contabiliza 885.654 solicitudes en toda España en los dos primeros días, aunque la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de marzo. El pasado 6 de enero, el Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ya activó la página web en la que los ciudadanos podían reclamar la ayuda aunque no fue hasta el día 15 cuando se abrió el plazo oficial.

La enorme demanda provocó que durante las primeras horas se colapsara la web del Ministerio de Hacienda

Como se recordará, se trata de un pago único para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio –descontando la vivienda habitual– no rebasara los 75.000 euros. Otro de los requisitos arbitrados por el Ejecutivo es no cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no ser perceptor de una pensión.

Problemas con la web

La enorme demanda de las ayudas estatales provocó que durante las primeras horas de tramitación se dieran infinidad de problemas para poder acceder al formulario por las caídas continuas en la web de la Agencia Tributaria, que finalmente se subsanaron. Una gran mayoría de peticionarios responden al perfil de gente joven, con trabajo, pero con salarios bajos y que no perciben el Ingreso Mínimo Vital ni otro tipo de ayudas. Para el cálculo de importes se suma la renta y el patrimonio del propio beneficiario; su cónyuge o pareja de hecho; los descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros; y ascendientes hasta segundo grado por línea directa.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que más de ocho millones de personas se beneficiarán en España del pago, diseñada para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania con el encarecimiento de materias primas y combustibles. Este balance, partir de las estadísticas de rentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, coloca a la Comunitat Valenciana en el cuarto puesto del ranking nacional de beneficiarios potenciales, con 808.220, por detrás de Cataluña (1.485.260), Madrid (1.265.212) y Andalucía (1.223.666).

Para la mayoría social

A la hora de hacer los cálculos de ingresos y patrimonio, se tiene en cuenta el conjunto de la pareja si la hubiera y estuviera registrada como tal. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, hacía hincapié en que se trata de «una muestra más de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja para la mayoría social del país y está centrado en tomar medidas para amortiguar los efectos de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania». La crisis abierta amenaza con encarecer aún más el precio de la energía, torpedeando así la previsión de que la inflación empiece a relajarse a partir de primavera.

«El objetivo es que haya un reparto justo de los efectos de la crisis y que no paguen los de siempre», remarcaba Bernabé. La ayuda se abonará mediante transferencia bancaria y el plazo estimado es de 3 meses contados a partir del último día. Pasados esos tres meses si Hacienda no ha procedido a ingresar la cantidad, la solicitud se entenderá como denegada.