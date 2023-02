El juicio por los zombis del caso Taula se retomó ayer tras dos semanas de paréntesis con nuevos testigos citados por la Fiscalía Anticorrupción: el actual presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, y tres extrabajadores de Imelsa, también denunciantes del caso Alquería.

Gaspar compareció como testigo más que por su cargo actual por su condición de diputado provincial de 2011 a 2015. En ese periodo ocupó durante once meses la portavocía del PSPV, entonces en la oposición, en la Diputación de València. Y también tuvo un asesor que «nunca conoció».

Se trata de Francisco Cañizares Cara, contratado en Imelsa del 1 de diciembre de 2011 al 31 de mayo de 2015. El asesor admitió que cobraba de Imelsa aunque trabajaba para el PSPV-PSOE. Se trata del acusado al que se juzgará a parte, tras renunciar a su abogada, para evitar suspender eljuicio.

El presidente de la Diputación de València también admitió que de 2011 a 2015 llegó a tener "hasta cuatro asesores cuando ya no era ni consejero de Imelsa» ya que tras ser portavoz del PSPV en la Diputación de València durante once meses pasó a ser diputado «raso». Los socialistas estaban entonces en la oposición. «Soy el único portavoz del PSOE cesado por cuestiones internas», aseguró durante su declaración ante el tribunal.

A preguntas del Fiscal Anticorrupción, Gaspar explicó que fue nombrado consejero de Imelsa en julio de 2011 «porque existía una norma no escrita, casi obligación, de que el portavoz del grupo socialista debía ser consejero de Imelsa». Señaló que «al inicio de la legislatura se habló de asesores en la diputación. Pero también en Imelsa. Aunque se hablaba de asesores en general, sin distinción» entre la institución o la empresa pública.

El presidente de la Diputación de València explicó que en aquel momento «nadie me vino a ofrecer asesores de Imelsa. Nadie viene a ofrecer nada». Por ello, ha añadido, «no consideramos nombrar a nadie. Yo no nombré a nadie. Me correspondía a mi [como portavoz del PSPV en la diputación, entonces en la oposición] pero ni busqué, ni firmé, ni nombré a nadie».

"El origen de todos los males"

Gaspar, el político que ha liquidado la empresa pública Divalterra heredera de Imelsa tras los casos Taula y Alquería, relató que la empresa pública era «un brazo de la diputación origen de todos los males. Se constituye en los 90 y es una empresa que no tenía los mismos controles que la diputación, con la excusa de que era una empresa privada. Por eso se creó el agujero».

Un agujero al que otro de los testigos puso cifras. Según José Luis C., exdirectivo del área financiera de Imelsa, contratado por Benavent en 2013 y después denunciante del caso Alquería, quien aseguró que si Imelsa solicitaba dos millones de presupuesto, se le asignaban 4 millones, aseguró en respuesta al presidente del tribunal de la sección segunda. «Una situación extraordinaria», ironizó el magistrado. «Y peligroso, porque quien tuviese capacidad de gasto se lo podía gastar en vete a saber qué», explicó el exdirectivo. Otro testigo, José Luis P., también apuntó que la directora de recursos humanos de Imelsa, Maria Escrihuela, investigada en la causa sabía que había gente que cobraba sin trabajar.