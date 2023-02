Estos días, con la resaca de los fríos vividos en el litoral mediterráneo durante las últimas semanas, me llegan opiniones de amigos y lectores que hablan del frío que están pasando este invierno. Hasta hace poco estas secuencias de frío eran argumento utilizado por negacionistas para rechazar la hipótesis de calentamiento climático. Hoy ha quedado demostrado con los datos que estas secuencias de frío invernal cada vez son más cortas y que el calor estival, por el contrario, ocupa más días, semanas, del año. Lo que no quita que estos fríos invernales puedan ser intensos. Es cierto que ya no se alcanzan los extremos de temperatura mínima de las olas de frío registradas en la segunda mitad del pasado siglo. Pero sorprenden algunos episodios de nieve que se siguen desarrollando en la montaña mediterránea. A veces incluso en forma de precipitación intensa, de nieve. Es lo que ocasionan los procesos de reajuste energético en nuestro hemisferio norte. Con un polo norte que acusa un preocupante proceso de deshielo y con cada vez más frecuentes expansiones de aire frío hacia latitudes medias, con procesos de calentamiento súbito de la estratosfera como causa última. Los movimientos de las masas de aire son más rápidos y enérgicos. Y eso provoca contrastes más notables en el tiempo diario. Y eventos atmosféricos extremos que son cada vez más frecuentes. Es lo propio de atmósferas que se calientan progresivamente, como ocurre en estos momentos en nuestro planeta. Nunca hay término medio porque ese estado nunca se alcanza. En la actualidad por causa de la alteración del balance energético planetario que están originando los gases de efecto invernadero procedentes de la combustión de combustibles fósiles. Por tanto, en invierno no nos deben extrañar estos fríos cortos e intensos, pero cada vez más cortos.