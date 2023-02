Puig no espera nada ya de Sánchez

Un veterano poder local del PP me recuerda la tesis (catastrofista) que circulaba hace meses por los cenáculos conservadores de Madrid sobre la estrategia de Pedro Sánchez para intentar retener la presidencia en las elecciones de finales de año. La recogimos en estas páginas. Pasaba por quemar las naves en mayo, sacrificar territorios, incluida la Comunitat Valenciana (la principal autonomía gobernada por un socialista), para emerger en los meses siguientes como la última barrera ante «la barbarie», entendida esta como un Ejecutivo de la derecha con la extrema derecha. «Parecía un chiste y ahora ya no lo descartaría». Lo dice por las últimas zancadillas de Moncloa a los intereses valencianos, como el recorte del trasvase o la política de Costas.

Algo ha pasado. O se trata simplemente de la imposición sin tregua y sin mirar colores y calendarios de una agenda conservacionista pura (podría ser que todo fuera más sencillo) o hay alguna clave electoral que está en la mente de algún asesor de primera línea presidencial. Sobre todo sorprende en la dirección socialista valenciana la ausencia de vías de escape en forma de disposiciones que abrieran la puerta, al menos, a revisar en el futuro decisiones actuales, como la del recorte del trasvase.

Observado con frialdad, el PSOE es un partido eminentemente estatal, después municipal y, por último, autonómico. Si hay que sacrificar algo para una victoria final, Ferraz tiene claro el orden. Pero es una hipótesis, claro.

Lo que no son teorías, sino hechos, es que el Consell ha elevado el tono frente a la Moncloa en la última semana. El recurso pidiendo la suspensión cautelar del recorte del Tajo-Segura es un hecho, acompañado además de declaraciones claras: «Se debería paralizar cualquier decisión hasta que no se aborde el fondo de la cuestión». Como es un hecho la contundencia con que se ha aplicado la consellera Gabriela Bravo (peón de peso en la parte socialista del Consell) contra la gestión del Gobierno en la huelga de letrados judiciales. Son posiciones y declaraciones que denotan frialdad y distancia. Que muestran que Puig no espera ningún gesto ya de Sánchez. Quizá que se mantenga lejos todo lo que pueda. Que avisan incluso de que se va a responder con munición, porque eso es lo que puede interesar además a los socialistas para mantenerse en el Palau.

La semana advierte así que Puig y el jefe de la oposición, Carlos Mazón, van en direcciones contrarias. Que el jefe del Consell está en una operación repliegue, que Madrid no va a ser destino preferente los próximos meses, que lo suyo es insistir y actuar en el territorio cercano y difundir lo hecho, los cambios con respecto a 2015. Y que el presidente del PPCV, en cambio, busca el amplificador de Madrid, el altavoz de todo lo que venga de fuera, para darse a conocer y ayudar a situar a Puig y Sánchez uno al lado del otro, como dos caras del mismo proyecto.

La semana también evidencia que la sanidad es el gran tema. Puig tuvo un acto de partido el fin de semana pasado sobre ello y el lunes se fue a presentar una gran obra sanitaria a Castelló. En la misma línea, pero en sentido contrario, el PP incide día sí día también en denuncias sobre carencias, aunque de momento no se ve acompañado por una fuerte presión social en la calle, como sí sucede en Madrid con una gobernanta ‘popular’. No es casual la relevancia sanitaria. Lo dicen los estudios que manejan unos y otros: es el asunto que más preocupa a la ciudadanía, de lo que más habla, del plazo para una consulta con el médico de cabecera, de cómo están las Urgencias... Es cuestión de salir a la calle.