Faltan 98 días para las elecciones y las promesas y propósitos de los días de votar ya entran a formar parte de la agenda política. Apenas una semana después de que las primarias ratificaran a Joan Baldoví como candidato de Compromís a la Generalitat, el diputado en el Congreso anunció este lunes que entre sus primeras acciones en caso de encabezar el futuro gobierno valenciano estará acudir a los tribunales a reclamar la financiación autonómica, la deuda histórica y la falta de inversiones por parte del Estado.

"Hace falta reactivar la vía judicial para reclamar lo que es justo", expresó Baldoví quien pidió "no resignarse" y criticó la "falta de contundencia" del actual Consell. Los valencianistas, y en concreto su candidato, han comenzado la precampaña incidiendo en el discurso reivindicativo ante el Ejecutivo central y mostrándose como el único partido "sin dependencia" de lo que ocurre en Ferraz o Génova. "Se es más beligerante si quien gobierna no es del mismo partido que en España", indicó. Es en este discurso reivindicativo donde Baldoví ha abierto la vía judicial.

En concreto, el parlamentario expresó que su propuesta pasaría por conformar un equipo jurídico "del más alto nivel" con la Abogacía de la Generalitat, el Consell Jurídic Consultiu y los expertos de las universidades para plantear esta batalla en los tribunales. En este sentido, deslizó que esta sería a partir del contencioso-administrativo a diferencia del recurso presentado en 2016 por el Consell contra los Presupuestos Generales del Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy que fue al Tribunal Constitucional.

Aquel recurso al Tribunal Constitucional alegando que no se cumplían preceptos como la igualdad entre los españoles o la necesaria suficiencia financiera de la Comunitat Valenciana para hacer frente a los servicios públicos fue desestimado. El resultado, sin embargo, no impide a Baldoví insistir en el camino judicial. "Las cosas no se saben hasta que no se exploran, hay que intentarlo, resignarse no es una opción", señaló este lunes remarcando que los informes jurídicos del momento abrían la posibilidad de acudir también por la vía del contencioso-administrativo.

Para el candidato de Compromís el recurso para reclamar la financiación es igual que en el caso del trasvase Tajo-Segura que aprobó en su último pleno, el pasado viernes. "En esto hay más razón", añadió el parlamentario. También expresó que en caso de no llegar a ser 'president' pero que el Consell sea una reedición de las formaciones del Botànic, la petición de la vía judicial podría formar parte del acuerdo de gobierno. "A la vista de lo que ha pasado, es momento de plantarse", expresó.

Presencia en Hacienda

En esta futurible negociación (ante la que todavía faltan que los números den), Baldoví reivindicó que a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera que conforman las comunidades autónomas y el Gobierno central y es donde se debate el modelo de financiación y su reforma deberá acudir alguien de Compromís, aunque eso no le llevó a pedir la presencia o la dirección de la Conselleria de Hacienda, responsable en la materia.

No es la primera formación que en los últimos meses abre la puerta a acudir a los tribunales para reivindicar la financiación autonómica. A principios de enero, Ciudadanos presentó en las Corts una PNL reclamando al Consell a "emprender cuantas acciones legales sean necesarias contra el Gobierno de España para garantizar una financiación justa para todos los ciudadanos valencianos”.