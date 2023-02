"Un día entré yo al agujero y otro mi hijo"

Entre los más de 40 bomberos valencianos que trabajaron en las labores de rescate de Turquía, dos de ellos eran padre e hijo. Pedro (60 años) y Carlos Rodilla (28) viajaron con la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE) de Algemesí. Ambos pertenecen al Consorcio Provincial de Valencia en la estación de Alzira y participaron juntos en los dos rescates que permitieron salvar tres vidas, el resultado global con el que la representación valenciana regresó de Turquía.

«Mi hijo tiene la vocación desde que tenía 15 años. Quería ser bombero y yo intenté quitárselo de la cabeza. Es difícil llegar. Pero se empeñó y lo consiguió. Ahora estoy muy contento de que sea bombero», explica Pedro Rodilla a este periódico. Los Rodilla llevan el oficio en la sangre. Dos hermanos de Pedro (José y Antonio), y tíos de Carlos, también se dedican a la labor de mitigar el dolor tras los siniestros.

Pedro sumó su décimo terremoto en la ciudad de Adiyaman, al sur del país, la pasada semana, dos menos que Miguel Belloch, el más veterano y guía del grupo. Es la cuarta vez de ambos en Turquía. Han estado también en labores de rescate por seísmos en El Salvador, Paquistán, Sri Lanka, Haití y Nepal. El primero fue en el 99, en el país otomano. Para Carlos fue el estreno en una catástrofe y no supo que viajaba con el equipo de Belloch y su padre, la ONG IAE, «hasta 10 minutos antes». «Fue una sorpresa muy grande, pero se mezcla la alegría con el miedo, porque no te vas a cualquier sitio. Te vas al fin del mundo, a la desolación absoluta, a intentar salvar vidas y a jugarte la tuya, porque esta profesión tiene muchos riesgos, sobre todo en situaciones como estas», afirma el bombero. «La que peor lo lleva es mi mujer. Con lo mío ya lo tiene asumido, pero se preocupó mucho cuando supo que Carlos venía».

Pedro entró en la galería abierta por el equipo de la IAE en el rescate de un joven de 26 años, la primera noche en Adama, mientras que Carlos lo hizo en el de un padre y una hija. «Rescatamos a una persona en una situación dificilísima. Los equipos turcos no podían sacarlo. Estaban desesperados. Entramos y lo sacamos. No era muy profunda, pero sí muy compleja. No admitía relevos. Yo entré en la galería y él (su hijo Carlos) se quedó fuera. Allí lo que importa es la profesionalidad, para eso vamos», afirma Pedro, que lleva 36 años de bombero. Pero no quiere jubilarse pesea que podría hacerlo desde el año pasado con el 100 % de la jubilación. Al día siguiente, fue Carlos el que entró en el agujero a ayudar en el rescate de un hombre y su hija y Pedro el que esperó fuera.

En total, 57 bomberos de cuatro equipos de bomberos de la Comunitat Valenciana estuvieron trabajando en Turquía; la ONG IAE, la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes (UREC) del Consorcio Provincial de Bomberos de València, la ONG Bombers Pel Món de València y la ONG USAR 13 de Alicante. «Uno no se acostumbra; todavía pienso en ellos, en la gente que está viviendo en la calle con hogueras, mantas y mucho frío. La devastación era brutal, salvaje, en la ciudad de Adiyaman donde estuvimos creo que no va a quedar nada en pie. Es complicado quitártelo de la cabeza», dijo el jueves Teo Javaloyes, presidente de Bombers pel Món, durante el recimiento que hizo a los bomberos valencianos el president de la Generalitat, Ximo Puig. «Representáis la humanidad, la solidaridad, la conciencia y la profesionalidad más allá de vuestro trabajo cotidiano. Estamos absolutamente orgullosos de vosotros (...) El peor pecado es la indiferencia», dijo Puig.