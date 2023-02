João Mira Gomes: "Mercadona es un ejemplo para que las empresas valencianas miren a Portugal"

João Mira Gomes (Lisboa, 1959) es el embajador de Portugal en España en un momento dulce para las relaciones bilaterales de los dos países. Visita València para asistir a la exposición de un compatriota, el artista Carlos Bunga. Cuando define a Bunga, define también cómo ve la península ibérica de 2023. «Es portugués. De origen africano. Vive en Barcelona y su pareja es española. Me parece fantástico porque es el ejemplo mismo de lo que representa hoy ser ibérico», dice. Son unas relaciones hispanolusas renovadas en las que, además, Mercadona juega un rol importante.

Mercadona empezó con unas pocas tiendas en Portugal y ya va por la cuarentena,¿qué impacto tiene?

La experiencia es muy positiva y estamos muy contentos. Es un impacto favorable porque no solo es bueno para el consumidor portugués, sino porque cada vez tiene más proveedores portugueses, no solamente para sus tiendas allí sino para sus tiendas en España. Además, estamos desarrollando contactos con Mercadona para trabajar con ellos en otras áreas.

¿Echa en falta una mayor inversión de otras empresas valencianas en su país?

El primer reto es que los empresarios portugueses conozcan mejor la C. Valenciana y viceversa. Creemos que un ejemplo tan importante como el de Mercadona es un buen ejemplo para que otros empresarios tengan la curiosidad de mirar hasta Portugal. Si logramos tener una infraestructura conectando los dos países, las relaciones con la C. Valenciana cambiarían por totalmente. Espero que lleguemos ahí, aunque se tiene que concretar.

Por ejemplo, ¿interesaría a Lisboa una ruta ferroviaria con València?

Ahora mismo ya estamos construyendo el ferrocarril de mercancías de alta velocidad desde el puerto de Sines, al sur de Lisboa, con la plataforma logística de Badajoz. Va a estar a final de año. Yo creo que sería bueno tener una conexión después desde Badajoz hasta València a través de Ciudad Real y Puertollano, porque ahí estaríamos conectando un gran puerto del Mediterráneo con un gran puerto de aguas profundas en el Atlántico. Así estaríamos conectando el canal de Suez con el canal de Panamá, todas las mercancías de Asia con las mercancías de América. Transformaríamos la península ibérica en un gran hub para estas mercancías.

¿Cómo definiría la relación entre España y Portugal respecto a hace 15 o 20 años?

Lo que ha cambiado es que ahora tenemos un objetivo estratégico, podemos aportar la autonomía estratégica. La gente nos mira y ve que somos exportadores energéticos. Los planes de recuperación y resiliencia tenemos una oportunidad estratégica de los dos países, junto a la salida del Reino Unido, que abrió un espacio que nosotros todavía podemos ocupar. Y la solución ibérica para el precio de la electricidad es el ejemplo de que podemos tener una influencia directa en las políticas de la UE. En esta autonomía estratégica no nos podemos quedar encerrados en Europa: tenemos un papel fundamental para aproximar Europa de Iberoamérica y de África. Somos los que mejor pueden hacerlo.

No es una ‘Unión Ibérica’ pero los países se miran de igual a igual.

Es importante que la gente mire a este espacio, que es un mercado de 60 millones de personas. Eso es lo que puede hacer la diferencia. Por ejemplo, en conjunto somos el primer destino turístico del mundo.

¿Un cambio político en España con la ultraderecha dentro del Gobierno afectaría a Portugal?

Siempre tenemos buenas relaciones independientemente del color político de Lisboa y Madrid. Pero es fundamental para tener buenas relaciones que los partidos que están en el Gobierno compartan los mismos valores, principios, objetivos y la misma visión sobre el futuro de la Unión Europea.

Hace ya un año del comienzo de la guerra en Ucrania. ¿Qué perspectivas ve de que este conflicto tenga una perspectiva diferente este año?

Me gustaría que fuera este año el de la paz, pero francamente no sé si será posible. No es posible ver cómo encontrar la solución para que Ucrania y Rusia hablen sobre cómo lograr una paz, sobre todo porque todo lo que ha hecho Rusia ha dañado por muchos años la relación entre los dos países. Además, un punto negativo es que ha destruido completamente la confianza que existía en Europa. Y va a tardar en recuperarse porque ha habido crímenes de guerra contra la población civil. Horrible.

¿Entonces, cuál sería un objetivo realista este año?

Un alto el fuego que permitiera no solo el intercambio de prisioneros sino también que la gente pudiera volver a sus lugares de origen. Eso ya sería muy positivo, pero tampoco debemos entender el alto el fuego como aceptando el statu quo. Esa es otra característica.

Teniendo en cuenta su experiencia en la antigua Yugoslavia para negociar, ¿cómo se puede llegar a ese alto el fuego con dos partes tan enfrentadas?

Es muy difícil porque antes es necesario un mínimo de confianza. Es necesario tener una mediación que hable con las dos partes. ¿Quién puede? Aún no lo sabemos. El secretario general de la ONU [el portugués António Guterres] jugó un papel muy importante en la cuestión de la salida de los granos. Todo esto se tiene que dar de una forma muy discreta. Espero que alguien esté intentando y espero que sea posible.