El manifiesto digital se hizo carne, aplausos y arenga pública. Los impulsores de la plataforma 'Volem i necessitem un tercer Botànic' convocaron este lunes en el Teatre El Micalet de València a varias asociaciones y colectivos sociales para pedir su implicación en la campaña electoral con un objetivo: que la izquierda sume mayoría en las Corts y lograr, así, una tercera legislatura del Gobierno que en 2015 sellaron PSPV, Compromís y Podemos y al que en 2019 se sumó Esquerra Unida.

"Queda mucho por hacer". La frase se convirtió en una de las justificaciones y reivindicaciones más habituales de los discursos de los intervinientes e impulsores del manifiesto, en el que abundan los firmantes provenientes del mundo académico, sindical y artístico y que en el acto de presentación ya acumulaba más de 650 firmas. "No representamos a ninguna formación política, somos ciudadanos concienciados que queremos transformar la sociedad y creemos que la izquierda, en su sentido amplio, es la que puede hacerlo", explicó Vicent Àlvarez, uno de los portavoces.

En el escenario, representantes de amplio espectro de la izquierda social alegaron por "seguir avanzando en derechos", "gobernar con perspectiva de género" o "redoblar esfuerzos" en la lucha contra las desigualdades. Allí estuvieron entidades vinculadas a las personas migrantes, a la memoria democrática, al movimiento feminista, a la lucha contra el cambio climático, la defensa del territorio, oenegés o los dirigentes de los tres principales sindicatos: UGT, CC OO-PV e Intersindical. Una forma de dar el "empuje crítico" desde la ciudadanía para lograr una tercera legislatura de izquierdas.

Entre el público se encontraban representantes de las formaciones de izquierdas, esas para las que los promotores del acto piden apoyo. Todos los partidos enviaron una pequeña delegación con nombres como el de la consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida; la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, la síndica en las Corts, Papi Robles, y la coordinadora Àgueda Micó, representando a Compromís; el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y la vicesecretaria general y portavoz, Ana Domínguez; o el secretario de Coordinación de Podem, Joan Pérez, así como el exlíder del partido Antonio Montiel.

Los dirigentes de los partidos escucharon no solo la lista de logros conseguidos en los ocho años que acumula la experiencia botánica y comparaciones con el pasado previo, sino que también pudieron tomar nota de algunas de las asignaturas pendientes. "Podríamos estar mejor, continúa habiendo cuestiones pendientes, pero ¿esas cuestiones se podrían cumplir con Carlos Mazón como president de la Generalitat?", se preguntó la portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, ante el "no" generalizado del público.

La amenaza de qué podría ocurrir en caso de que ese electorado progresista se quedase en casa en mayo fue otra de las constantes en los discursos, aunque en diferentes perspectivas. Hubo llamamientos para "no volver atrás", alertas de una "derecha cada vez más radical" y la reflexión de que el manifiesto "no es un intento de frenar a la derecha, sino de construir una sociedad mejor". En lo que coincidieron es en que el trabajo de la plataforma empieza ahora y continuará hasta elecciones "tratando de convencer a la ciudadanía, no a los que estamos aquí, en el acto, que ya estamos convencidos".