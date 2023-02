El abogado Vicente Grima ha presentado un escrito antela sección cuarta de la Audiencia de València en el que solicita al magistrado que ha sido designado ponente del juicio y la sentencia del caso Erial, José Manuel Megía, se abstenga de participar en la vista. El letrado y el juez han protagonizado un historial de abstenciones en los últimos veintisiete años, como ha informado en exclusiva Levante-EMV. Los dos fueron protagonistas, como denunciante (Grima) y denunciado (Megía), de una denuncia por cohecho en 1996 que acabó sobreseída en 1999.

Grima está personado en el caso Erial como defensa del empresario Vicente Cotino. Al ser notificado mediante una diligencia de ordenación de que el magistrado Megía Carmona había sido designado ponente, el abogado presentó un escueto escrito en el que preguntaba si la designación del ponente se debía a un error ante el «historial de abstenciones» que había protagonizado el magistrado en todas las causas en las que el destino los ha vuelto a unir. La sección cuarta ratificó al ponente en una diligencia de ordenación suscrita por la letrada de la administración de justicia.

En concreto, el abogado cita en su escrito dirigido a la sección cuarta que el magistrado Megía Carmona se ha abstenido en una veintena de ocasiones en las causas en las que ha coincidido con él como abogado de la defensa o de la acusación.

No sucedió lo mismo en un juicio celebrado en 2007 en la sección segunda de la Audiencia de València. Como informó este periódico en su edición del domingo, Grima, que defendía a un funcionario, recusó al magistrado Megía Carmona al conocer que sería el ponente de la sentencia. Una situación calcada a la que se produce ahora con la causa que juzgará a Eduardo Zaplana. La sección primera de la Audiencia de València rechazó en 2007 apartar al magistrado.

Aunque Grima planteó como cuestión previa un duro alegato contra el magistrado, que fueron recogidos en una sentencia en la que fue ponente el mismo magistrado Megía Carmona.

«La presencia del señor Megía en esta Sala constituye una vulneración del derecho al juez imparcial», aseguró el abogado Vicente Grima. Una vulneración, continuó, «que trae causa de que este letrado ha acusado y seguirá acusando al señor Megía de haberle pedido dinero a través de personas interpuestas». Por tanto, continuó, «no puede ser juez imparcial de personas defendidas por este letrado».

De ahí que el abogado reitere sus argumentos para pedir al magistrado que se abstenga ya que se trata de «las mismas premisas» que los han mantenido alejados el uno del otro durante todos estos años. El escrito anticipa lo que podria ser un incidente de recusación planteado por el abogado contra el magistrado, si la sección cuarta de la Audiencia de València no aparta al magistrado Megía Carmona, o éste no decide abstenerse. "No parece existir razón alguna que justifique en este caso una decisión diferente de la que viene confirmándose en los últimos años", advierte el abogado.