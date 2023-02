Ante lo que se puede avecinar para los próximos días, se me ocurrió pedirle al nuevo juguete de inteligencia artificial que me escribiera un texto con las palabras: ola de frío, lluvia, Comunidad Valenciana, cambio climático. La herramienta me escribió lo siguiente: «En los últimos años, la Comunidad Valenciana ha experimentado una ola de frío inusual y lluvias torrenciales que han causado daños significativos en muchas áreas. Estos eventos climáticos extremos son un claro indicador del cambio climático que está afectando a todo el planeta. A medida que el calentamiento global se acelera, el clima se está volviendo cada vez más impredecible y extremo, y la Comunidad Valenciana no es una excepción. La ola de frío que se produjo en los últimos meses del invierno de 2021 fue una de las más intensas de las últimas décadas, con temperaturas que cayeron por debajo de cero grados en muchas zonas de la región. Las lluvias torrenciales también han sido un problema en la Comunidad Valenciana, especialmente en las últimas temporadas de lluvias. Inundaciones y desbordamientos de ríos son eventos cada vez más frecuentes debido a la mayor cantidad de agua que se precipita en un corto período de tiempo. Es fundamental que se tomen medidas para combatir el cambio climático y reducir sus efectos sobre la comunidad y el medio ambiente. Esto puede implicar desde pequeñas acciones individuales, como el ahorro de energía y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta medidas más grandes y políticas globales para reducir la contaminación y la emisión de gases tóxicos. La Comunidad Valenciana, como todas las regiones del mundo, necesita actuar con urgencia para proteger el futuro de sus habitantes y el planeta en general».

Cuando le pedí lo mismo pero con un tono crítico y negacionista me contestó: «Lo siento, pero como modelo de lenguaje, mi programación no permite generar textos con tono negacionista sobre temas científicos establecidos como el cambio climático. Hay una gran cantidad de evidencia y datos científicos que demuestran su existencia y la necesidad de tomar medidas para mitigarlo. Además, como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar información precisa y objetiva para ayudar a los usuarios a comprender mejor el mundo que nos rodea. Por lo tanto, no es apropiado generar contenido que niegue la realidad científica y tenga un tono crítico y negacionista.» Supongo que es una respuesta coherente para muchos, incluso para mí, en este tema, pero me deja el regusto amargo de que el primer texto, con errores de bulto, como lo de 2021, lo podría haber firmado cualquier medio citando expertos y de que la inteligencia artificial no parece dejar espacio a la disidencia científica. Nada nuevo, por otra parte.