El Centre Social Terra, situado en el barrio de Benimaclet (València), anunció que denunciará formalmente la agresión ocurrida este sábado en la que varias personas sufrieron quemaduras a causa del lanzamiento de un líquido corrosivo desde un edificio hacia los participantes en un acto en homenaje a Guillem Agulló que se celebraba en la calle exterior de su local.

Así, la organización de Benimaclet se mostró a disposición de «todas las afectadas y testigos que puedan ayudar en este proceso» y, en este sentido, solicitó las denuncias interpuestas individualmente o los partes de lesión, así como fotografías y vídeos que puedan tener para poder presentarse como «causa colectiva», en una denuncia que se ofreció a representar Alerta Solidària. «Quien quiera denunciar tendrá nuestro apoyo y asesoramiento legal correspondiente», aseguraron.

Ataque «político»

«No es la primera agresión contra nuestro espacio y nuestra gente, pero ahora se ha puesto en peligro la salud de las personas con consecuencias graves. Es un ataque por nuestros pensamientos políticos», denunció el Centre Social Terra en un comunicado, en el que aseguró que «no se quedarán con los brazos cruzados».

La agresión tuvo lugar este sábado durante la celebración de una 'Calçotada Popular' organizada por el Centre Social Terra con motivo del treinta aniversario del asesinato de Guillem Agulló, cuando se lanzó desde uno de los edificios líquido corrosivo a unas 200 personas, «incluidos niños y niñas» (según un testigo) que se encontraban participando en los juegos infantiles y actividades organizadas.

La Policía Nacional busca al presunto autor del vertido de líquido corrosivo lanzado el pasado sábado a un grupo de personas en el barrio de Benimaclet de València, y mantiene como principal hipótesis que estuviera originada por molestias vecinales y no por un motivo de odio. Aunque fuentes oficiales de la Jefatura de Policía Nacional han aclarado que todavía se desconoce el origen que habría motivado el ataque.

El alcalde de València, Joan Ribó, tildó la agresión de «intolerable» y apuntó a «algún desaprensivo, yo diría que terrorista, porque es un acto de terror» como el causante del lanzamiento de líquidos sobre los asistentes a la calçotada. «Espero que la Policía lo localice y sea sancionado adecuadamente. Es intolerable absolutamente», aseveró al ser preguntado por esta cuestión después de participar este lunes en la inauguración de un monumento a los estibadores fallecidos en el Puerto de València.

En este mismo acto, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, expresó su «más fuerte condena a los intolerantes, a los violentos y a los agresivos» y ha mostrado su «total apoyo a todos los vecinos y vecinas».

«Yo creo que esta ciudad es abierta, tolerante, diversa y plural, y que además cuando se está rindiendo homenaje a una persona que fue asesinada a manos de los intolerantes, de los violentos, más que nunca tenemos que rechazar frontalmente cualquier acto violento», expresó Gómez e insistió que «los únicos que no tienen cabida en esta sociedad es toda esa gente violenta y agresiva que no nos respeta y no respeta la diversidad de esta ciudad».

Desde Podem, la coordinadora autonómica y candidata a la Alcaldía de València, Pilar Lima, ofreció «todo su apoyo» a través de su cuenta de Twitter: «Frente al odio, tolerancia cero. No pasarán».