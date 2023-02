La exdiputada provincial de EU y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, ha abierto la duodécima sesión del juicio del caso Taula de los zombis. Ha comparecido en calidad de testigo citada por Emilio Llopis, ex jefe de gabinete de Alfonso Rus, y de Marcos Benavent, el yonqui del dinero y exgerente de Imelsa, que pretende atacar de raíz la entrega de las grabaciones que él mismo hizo durante años como seguro de vida de las presuntas prácticas corruptas. Pérez Garijo fue una de las personas que entregó a la Fiscalía Anticorrupción junto al exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, que finalmente declarará el próximo 28 de febrero, tras alegar una disposición para no comparecer en la sesión de ayer.

Pérez Garijo ha explicado al abogado de Emilio Llopis que efectivamente aportó "un pendrive y muchísima documentación", a la Fiscalía Anticorrupción. "Esas grabaciones me las facilitó Mariano López (exsuegro de Marcos Benavent). Se puso en contacto conmigo Agustí Cerdá, secretario general de ERC. Y me dijo que una persona tenía información que a mi me podía interesar. Era algo común porque todo el mundo sabía que yo denunciaba en la diputación cuestiones que no estaban claras".

La entonces diputada de EU y actual consellera de Transparencia ha explicado que tras facilitarle Mariano López "un pendrive con esas grabaciones, las estuve trabajando junto a mi asesor durante meses. Yo lo primero que hice fue comunicar al Fiscal que tenía eso y que lo iba a trabajar. Nos dedicamos a pedir documentación de que todo eso era así. Había mucha documentación anterior a la etapa de Marcos Benavent de gerente. También había gente que no sabíamos quién era".

Entre la documentación facilitada, Pérez Garijo también ha explicado que "había facturas de antes de 2007, información del ático, la compra de la pérgola. Fueron meses de conversaciones. Al principio [Mariano López] sólo nos contaba que había algo gordo. Aunque mucha gente nos contaba cosas. Él tardó en darnos ese dispositivo".

Inicialmente los responsables de EU desconocían quién era exactamente Mariano López. "Él nos contaba que había algo muy gordo. No sabíamos que era suegro de Marcos Benavent y dueño de Servimun [una empresa investigada en otra pieza del caso Taula]. Nos dijeron que era un empresario modélico". Y según Pérez Garijo, Mariano López les contó que "estando en su chalet y que había abierto el ordenador, había encontrado eso y se había asustado muchísimo.

"Como yo llevaba una oposición bastante férrea pensaron que yo era a la persona a la que se tenía que dirigir. Aunque al principio no sabías si era una fantasía, porque era tan fuerte lo que contaba. Quedamos en la sede de EU de Catarroja. Y era muy impactante, la verdad. Había cierto miedo a lo que teníamos ahí, porque sabes que tienes una bomba. Queríamos entregar la denuncia antes de las vacaciones de verano".

Pérez Garijo ha señalado que como diputada y representante de EU "guardamos silencio hasta que la Fiscalía presentó denuncia ante el juzgado. A partir de ahí sí que hicimos ruedas de prensa contando lo que estaba pasando. Nos pasamos toda la legislatura investigando. Desde el primer día pidiendo documentación", ha explicado al abogado de Emilio Llopis.

En el interrogatorio del abogado de Marcos Benavent, éste le ha preguntado a qué se refería cuando declara que Mariano López les contara "cosas gordas, impactantes o una bomba a qué se refiere". Pérez Garijo ha explicado que les sorprendía la información que recibían "porque la imagen que teníamos de Benavent era totalmente distinta. Nos había contado muchas cosas [internas de la Diputación de València]". Respecto a Mariano López, "finalmente nos dijo que él era el director de Servimun [contratista de la Diputación de València] y que le estaban haciendo la vida imposible porque querían meter a otra empresa. Y le estaban intentando destrozar la vida".

Preguntada exactamente, sobre cuándo comunica a la justicia la existencia del pendrive. "Al día siguiente o a los tres días de tener el pendrive comunico a la Fiscalía que voy a trabajar el asunto. Habíamos denunciado a Sergio Blasco y aproveché y se lo comenté al fiscal Vicente Torres". El abogado Juan Carlos Navarro se ha interesado por la respuesta del representante del Ministerio Público. "Y qué le dijo el fiscal?" A lo que Pérez Garijo responde: "¿Qué me va a decir el fiscal? Trabájalo y punto. Me dice que muy bien que lo trabaje, porque hay que tener en cuenta que eran diez horas de grabaciones de gente que tenía muchísimo poder".

Por último, en respuesta al abogado de Alfonso Rus, la actual consellera de Transparencia ha reconocido que fue quien acompañó al exsuegro de Benavent, Mariano López, a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, "pero no estuve presente".