Una interventora de la IGAE confirma que Imelsa no podía contratar asesores

Una interventora de la Administración General del Estado (IGAE) ha ratificado hoy ante el tribunal del juicio del caso Taula sobre los contratos zombis ha confirmado que la empresa pública de la Diputación de València Imelsa (Impulso económico local SA) no podía tener asesores de los consejeros. La interventora ha comparecido en calidad de perito para explicar que el objetivo del informe era "el estudio de la contratación en Imelsa del 2007 al 2014 del personal que tenia contrato como asesor y administrativo, excepto las brigadas forestales. La segunda parte de la pericia era un análisis de las subvenciones que había gestionado la sociedad. La información que tuvimos que manejar alcanzaba un volumen increíble", ha explicado.

La interventora ha confirmado que "los principios de la ley de bases de régimen local no se cumplieron. Las limitaciones para incorporar personal no se cumplieron. A partir de 2007 la legislación solo permitía el 10% de la tasa de reposición de personal. Con la crisis las leyes de los presupuestos generales del Estado imposibilitaban la contratación de personal y el incremento de retribuciones". También ha confirmado que "Imelsa no tenía relación de puestos de trabajo (RPT) hasta finales de 2015. La RPT es importantísima porque tienes que justificar la contratación, los requisitos y las funciones que van a desempeñar los trabajadores. Sin eso no tienes nada. En los estatutos de Imelsa establece que el consejo aprobará la RPT, pero no se hizo hasta 2015".

Sobre los asesores, la interventora ha confirmado que "existían asesores, a pesar de que no se podía. No se autoriza la contratación de asesores en las empresas públicas, según la legislación".

Respecto a la productividad que cobraron Marcos Benavent y dos altos directivos de Imelsa procesados, la interventora ha señalado que "no había documentación que la justificara. Se establecían cuantías de 3.000 y 2.000 euros anuales. No hay justificación en las productividades que se asignan a los directivos como el gerente y el resto".

La interventora ha ratificado que esta práctica se producía "desde 98 y 99, cuando se contrató al menos dos asesores". Un hecho inaudito ya que "las empresas que yo audito en los organismos autónomos no he visto que los consejeros tuvieran asesores".

De hecho, ha añadido que según la ley de régimen de bases de la administración local "solo permite asesores a la diputación pero no a las empresas públicas".

Tras la interventora ha comparecido el técnico de la Generalitat que hizo un informe sobre la sede fantasma de Ciegsa en la calle Hernán Cortés. Su intervención ha comenzado con el pie torcido ya que ha asistido a la declaración de la interventora del Estado, al que no está permitido. Como su objeto de pericia trataba de Ciegsa y no de Imelsa, el magistrado que preside el tribunal ha permitido que declarara.

El técnico, trabajador de Ciegsa, ha llegado a asegurar que "si llego a saber que tengo que estar aquí no hago el informe. No era ninguna peritación y me extrañó cuando me citaron para declarar aquí. No sabía la relevancia de esto", ha asegurado en respuesta al fiscal y al magistrado de la sección segunda, José Manuel Ortega, que preside el tribunal. Unas contestaciones que han provocado hilaridad en la sala. También ha admitido que "los datos de consumo" que tomó como referencia para realizar el informe fueron los de "su vivienda".