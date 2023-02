El "fevemocho", el escándalo de los trenes de Renfe que no cabían en la vía estrecha en Asturias y Cantabria, se ha colado este miércoles en las Corts. El PP ha querido valencianizar el caso comparando el suceso en el norte peninsular con lo que ocurre con el 'trenet' de la Marina, la L9 del Tram que une Denia con Alicante, donde los trenes no pueden cruzar una serie de puentes entre Teulada y Benidorm debido al exceso de peso lo que obliga a bajar a los viajeros y hacer transbordo, una equiparación que ha indignado al PSPV y a la conselleria que niegan la mayor.

El tema ha irrumpido en el parlamento valenciano durante el debate por el decreto del Consell de rebaja de los abonos de transporte terrestre. El portavoz adjunto del PP, Miguel Barrachina, ha denunciado que “los nuevos trenes de la línea 9 del Tram de Alicante entre Dénia y Benidorm (el histórico "trenet de la Marina") no pueden pasar por los puentes de la línea por exceso de sobrepeso" comparando esta situación con la que se ha vivido en Asturias y Cantabria. De hecho, ha pedido que se "depuren responsabilidades políticas" como ha hecho Renfe.

Barrachina ha desgranado los detalles técnicos que imposibilitan este paso. Así, el diputado popular ha asegurado que “estos trenes tienen un peso de 63 toneladas y los puentes no lo soportan". "No pasa por ninguno de los tres puentes metálicos que hay entre Teulada y Benidorm", ha explicado Barrachina. En concreto, son los puentes del Quisi, en Benissa, del Mascarat, entre Calp y Altea, y de l'Albir lo que obliga a los pasajeros a bajarse y hacer transbordo.

Las comparaciones han indignado al PSPV y a la Conselleria de Política Territorial que dirige la socialista Rebeca Torró que han acusado a los 'populares' directamente de "mentir en sede parlamentaria". "Por mucho que intenten retorcer la realidad, la situación del tramo Dénia- Alicante no tiene nada que ver con lo de Asturias y Cantabria", han criticado fuentes del partido del puño y la rosa que recuerdan que la L9 se tuvo que paralizar por su "nefasta gestión".

En este sentido, fuentes de la conselleria señalan las diferencias que existen entre el caso cántabro y el del trenet de la Marina. En primer lugar, que si está cerrado el tramo entre Teulada y Benidorm es porque se están haciendo las obras de rehabilitación de unos puentes con más de 100 años, pero que no tiene nada que ver con el peso de los nuevos trenes sino con la propia viabilidad de la vía. "Hemos invertido 150 millones en una línea que sí es completamente segura", expresan desde el departamento.

Añaden que ni los transbordos ni el tiempo de duración de estos viajes es nuevo, sino que ya cuando se reinauguró la línea se puso en funcionamiento así para no atrasar más la primera parte de la línea. Es decir, que se puso primero la línea Denia-Teulada pese a que las obras entre Teulada y Benidorm no estaban terminadas para no tener más tiempo "aislada" a la localidad de Denia.

También replican que la situación no es como la cántabra ni mucho menos porque los trenes que tienen que circular por ese trayecto cuando esté totalmente acabado no están guardados ni con ningún tipo de error de fabricación o mal cálculo sino que son los que se están utilizando ya en el resto de líneas del Tram alicantino y que serán los mismos que se usarán en la L9. Para los socialistas, la comparación es otra evidencia de que los 'populares' dependen de 'valencianizar' la agenda estatal.