Una comida en las Corts ha servido para enterrar definitivamente la reforma electoral. La búsqueda del diputado 66 para rebajar el listón electoral del 5 al 3 % se queda sin candidatos. La vista del Botànic y Ciudadanos, partido que está dispuesto a apoyarla, estaba en algún resquicio que se pudiera abrir entre los seis parlamentarios no adscritos, cinco de ellos, antiguos diputados de la formación naranja. Sin embargo, el restaurante de la primera planta del parlamento autonómico ha evidenciado que este camino está cortado.

La imagen es clara: el antiguo secretario de Organización de los naranjas en la Comunitat Valenciana, Emilio Argüeso, el diputado del partido liberal en la Diputación de Alicante, Juan Córdoba, y los seis parlamentarios no adscritos, incluidos Rebeca Serna, ex de Vox. Más que una comida de recuerdo de batallitas y con estampas del pasado, que seguro que las ha habido, se trataba de asegurar una acción de futuro: no votar la reforma electoral.

El voto de, al menos, uno de estos diputados es clave para que la ley salga adelante, una norma que podría dar oxígeno a Ciudadanos ya que vería, entre otras medidas, bajado el listón electoral hasta el 3 %. Ahora en el 5 % las posibilidades de que la formación que encabeza Mamen Peris en la Comunitat Valenciana lo tiene extremadamente difícil. A un 3 %, el abanico de posibilidades se ampliaría sustancialmente.

Sin embargo, si en Madrid no es posible encontrarse a un ex, en las Corts son necesarios. Vaya si lo son. Y no parece que le vayan a dar ese gusto a la formación liberal. Argüeso es considerado ya como un perfil próximo al PP, muy valioso por su conocimiento de la fontanería de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana y en especial en Alicante. Una zancadilla a la reforma electoral es también a su antiguo partido y un favor a los 'populares' que quieren captar todo el voto naranja apelando a la utilidad.

En este sentido, fuentes presentes en la comida, confirman que el objetivo del encuentro ha sido para "cerrar filas" en torno al rechazo a la reforma electoral en caso de que el Botànic y Ciudadanos hicieran una última intentona. Confirmar que nadie se deja tentar. La imagen de unidad de los seis parlamentarios le quita el agua a una piscina ya de por sí con poco margen de nado ante la falta de tiempo y las dudas de que Peris tenga los 13 votos de su grupo totalmente amarrados.

La comida, incluso la presencia de Argüeso en las Corts, tenía cierto morbo porque muchos le sitúan en el timón de la operación que ha acabado con la pérdida de cinco diputados de los 18 que Ciudadanos logró en las elecciones autonómicas de abril de 2019. A Argüeso lo expulsaron por su participación en la operación que desbarató la moción de censura en Murcia de hace dos años que Ciudadanos y PSOE tenían acordada y que se frustró después de que varios diputados de Cs se negaran a apoyarla.