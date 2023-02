Está siendo la pandemia tras la pandemia. Los problemas de salud mental han aumentado de forma general pero la explosión está siendo especialmente significativa (y preocupante) cuando hablamos de niños y adolescentes. Es en este colectivo en el que los problemas de este tipo han crecido de forma significativa y la confluencia de jóvenes que necesitan apoyo en el ámbito escolar ha derivado en situaciones como la del IES "La Moreria" de Mislata donde el equipo directivo dimitió en protesta para pedir más recursos porque tenían una quincena de alumnos con conductas suicidas a los que vigilar.

El psiquiatra Rafael Tabarés, comisionado de la Presidencia de la Generalitat en Salud Mental le ponía cifras en diciembre asegurando que el aumento era de "más del 25 %" con respecto a antes de la pandemia pero desde algunos ámbitos multiplican hasta por cuatro esta cifra.

Así, en el área de salud de La Fe se atienden ya el doble de primeras consultas relacionadas con la salud mental de adolescentes que en 2016. Es la cifra aportada por el psiquiatra Pablo Navalón, miembro de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunitat Valenciana y psiquiatra en la recién creada consulta de alto riesgo de adolescentes en el Hospital La Fe gracias a un contrato Juan Rodés.

"De 2016 a 2023 en el departamento de La Fe se ha duplicado la demanda de primeras consultas de adolescentes para Salud Mental", ha asegurado el especialista que recuerda que raro es el día que en las Urgencias del centro no vean a un adolescente "con conducta suicida, agresiva, con problemas de trastornos de alimentación, el aumento de frecuencia es muy notorio".

El sistema sanitario está acusando este aumento de consultas. Así lo atestiguan los datos de la Conselleria de Sanidad de los últimos años. La pandemia, como en muchos otros ámbitos, supuso un punto de inflexión con menos atenciones pero ya en 2021, el segundo año de pandemia, los valores no solo volvieron a lo que era "normal" antes de pandemia sino que superaron la demanda que se atendía hasta entonces. Si en 2016 se atendieron 737.922 consultas de psiquiatría, en 2021 fueron ya 748.950 y lo mismo pasó con las de Psicología que aumentaron un 20 %.

Solo 19 camas de hospitalización infantil

Esta "avalancha" de problemas mentales ha pillado al sistema sanitario con el pie cambiado, tal como reconocía el propio Tabarés en diciembre: "Tenemos un sistema de apoyo muy deficitario y mucho camino por delante". Las demandas para que se aumentaran los recursos ya venían de antes sobre todo porque para atender cuestiones como los trastornos de la conducta alimentaria, las unidades de atención y de hospitalización siempre estaban colapsadas.

Ahora no solo son estos recursos, también las propias unidades de salud mental infantil (USMIA), de las que hay 22 repartidas entre las tres provincias, y las unidades de hospitalización breve infantil tiene problemas para atender todos los casos que les llegan. De estas últimas solo hay tres recursos en toda la Comunitat Valenciana (en Castelló, La Fe y Orihuela) y entre las tres solo ofrecen 19 camas disponibles para atender esos casos graves.

"Lo que hay realmente se queda corto, además de que hay una asimetría entre departamentos", se queja el psiquiatra Pablo Navalón que recuerda que las unidades de hospitalización breve están totalmente desbordadas "y no pueden hacer frente a la demanda" lo que genera "problemas muy graves" en el entorno de estos jóvenes. "Las colas para acceder a las unidades de trastornos de la conducta alimentaria son kilométricas. La atención en salud mental es realmente de mínimos", añadía.

"Necesitamos saber qué está pasando"

Conscientes de que ahora hay que poner el foco en la salud mental ("principal problema por encima del cáncer y la covid", para Tabarés), desde la Conselleria de Sanidad se ha puesto en marcha un plan de acción que mira especialmente hacia la salud mental de los niños y adolescentes.

Desde la Sociedad de Psiquiatría de la C. Valenciana, Navalón ve necesario que así se haga pero sin olvidar "la colaboración de los psiquiatras para saber qué recursos hacen falta y dónde" y sobre todo "poniendo especial énfasis en la investigación y la evaluación de lo que estamos haciendo. Necesitamos saber qué está pasando, entenderlo y evaluar cómo lo estamos haciendo y si las medidas en las que nos gastamos el dinero son efectivas".

No es solo la pandemia

Porque según Navalón, hay unanimidad en el colectivo de psiquiatras al respecto del papel que ha tenido la pandemia en este "boom" de casos. "Se le está dando un excesivo protagonismo a la pandemia en este aumento de casos porque el aumento de la demanda viene de las últimas décadas y no es exclusivo de estos últimos años". De hecho, para el especialista, la actual situación "no sería demasiado diferente si no hubiera habido pandemia".