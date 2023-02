Los peritos informáticos confirman que los audios que originaron el caso Taula son los mismos

El juicio del caso Taula por los trabajadores zombis ha dedicado la jornada de hoy a debatir sobre la validez de los lápices de memoria que permitieron iniciar la investigación de la macrocausa de corrupción en 2014. En la sesión han comparecido el perito informático contratado por la defensa de Alfonso Rus, exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, y un agente con trece años de experiencia en el departamento contra el cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La conclusión a la que llegan ambos expertos en informática es que los archivos de audio entregados por el exsuegro de Marcos Benavent a la Fiscalía Anticorrupción y los que también entregó la entonces diputada provincial Rosa Pérez Garijo "son los mismos". A partir de estos archivos la UCO de la Guardia Civil comenzó a indagar y tirar del hilo para iniciar el caso Taula que, ocho años después, ha alcanzado las doce piezas separadas, de las que ya existe una primera condena, tras el juicio de la pieza separada de Thematica Events (la empresa que usaba Marcos Benavent para optar a concursos en el Ayuntamiento de València, la Fundación Jaume II el Just e Imelsa).

Así que la duda o el debate parece estar en el origen de las grabaciones que hizo Marcos Benavent de las prácticas corruptas que presuntamente protagonizaba junto a compañeros de partido y que realizó a escondidas y como medida de seguridad ante futuras situaciones comprometidas.

Además de los dos pendrive aportados a la causa, el exsuegro de Marcos Benavent entregó el disco duro de un ordenador que, según el perito informático contratado por la defensa de Rus, no se utilizó desde el 5 de mayo de 2012. Y en él no se ha encontrado rastro alguno de las grabaciones que se entregaron en ambos pendrive. De ahí que concluya que en el disco duro entregado "no existen ni han existido ficheros de audio de similares características a los encontrados en los dispositivos USB".

El informático de la UCO de la Guardia Civil disiente de esta afirmación tan rotunda y considera que para llegar a esa conclusión se deben utilizar herramientas forenses más sofisticadas que las utilizadas por el perito de parte. E, incluso, ha recordado que existen herramientas informáticas que permiten borrar archivos sin dejar ningún tipo de huella.

