Ayer, tras más de 30 años viviendo en Aldaia, en la comarca valenciana de l’Horta, me empadroné en Náquera. Va a sonar como cuando Iker Casillas se fue del Real Madrid al Oporto, pero es cierto que, pese a cambiar de residencia, nunca dejaré de sentirme aldaiero -tampoco me acabaré de ir nunca-. Lo sé, no me dejan este espacio para hacer confesiones personales pero es que todo esto tiene un trasfondo de riesgos derivados de la meteorología, ya verán.

Las últimas tres décadas las he pasado a la vera del barranco de La Saleta, una aberración urbanística de cuando se hacían las cosas muy mal, hace casi un siglo, que acaba, de vez en cuando, con medio pueblo bajo el agua y el lodo. En este tiempo he presenciado varias avenidas y diría que me acuerdo de todas, siendo la más destructiva la que sucedió en el año 2000. Mis padres y yo pasamos la madrugada de aquel 23 de octubre en vela, porque tras un diluvio que dejó algo más de 100 litros por metro cuadrado alrededor de la medianoche, que vinieron a sumarse a otros tantos que habían caído en días previos, el bando municipal advirtió de un inminente desbordamiento. No fue algo súbito, tardó varias horas en suceder y yo permanecí con los ojos como platos, de ventana en ventana viendo cómo el agua pardusca ganaba el pulso a los últimos pretiles de cemento que mantenían secas las calles colindantes. Hasta que sucumbieron. El desastre fue mayúsculo. Resulta que ahora me he mudado a una casa con vistas preciosas, entre las que se divisa, mirando hacia el este, otro barranco cuyo historial de desbordamientos tampoco es poca cosa. Lo primero que hice fue consultar la cartografía de zonas inundables para cerciorarme de que nuestra finca quedaba fuera de peligro. Afortunadamente lo está, por poco. La moraleja de todo esto: les recomiendo que hagan ese mismo ejercicio, a quienes van a urbanizar zonas donde no se debe y a ustedes que, con toda la buena fe del mundo, compran una casa o instalan un negocio en sitios que, en cuestión de minutos, pueden convertirse en un auténtico infierno. Y no todo es por culpa del cambio climático.