El día amaneció en València con su mensaje desgarrador desde Ucrania. Hoy hace un año. Había estallado la guerra. Bombas, disparos, miedo. Soldados rusos habían entrado en su casa. El pueblo en el que viven (Slavútych) es frontera con Bielorrusia y fue una de las entradas del ejército ruso en el país. Hoy es una zona relativamente tranquila en un país en guerra. Allí, en una localidad al norte de Ucrania, Irina intenta vivir en una normalidad imposible donde las personas van a trabajar y los niños al colegio. Donde la vida sigue y la rutina se interrumpe si suenan las sirenas que alertan de posibles bombardeos.

Desde ahí, desde esa misma localidad donde hace 365 días escribió un mensaje desgarrador, Irina atiende a Levante-EMV. Lo hace tras salir del trabajo, por teléfono, con tranquilidad. Explica una extraña normalidad que es difícil definir. La mujer regresó en septiembre, tras meses de acogida en València. Como tantas otras familias, la de Irina decidió regresar a Ucrania. Su pueblo, al norte del país, se entiende como zona segura y «la familia tira». «Mi marido estaba aquí, y la abuela (paterna) no paraba de llorar. Echaba de menos a los críos y los niños añoraban a su padre, a su abuela, a sus amigos, a la familia. Nuestra vida y futuro está aquí. Salí de Ucrania por ellos y también por ellos hemos regresado aunque no sabemos qué es lo que va a pasar», explica la mujer.

Irina solo tiene palabras de agradecimiento por la acogida recibida. Sin embargo, recalca el motivo que ha propiciado la gran mayoría de los viajes de regreso a Ucrania. La dificultad del idioma, que impide acceder a un trabajo es la clave en esos viajes de retorno. Las entidades sociales (como Juntos por la vida, la asociación Damark o la Coordinadora Valenciana de ONG) lo recalcan: contar con un trabajo es fundamental en los proyectos de vida y el idioma es la principal barrera para conseguirlo.

España es uno de los países europeos que más refugiados ucranianos ha acogido desde el inicio de la guerra. En estos doce meses ha otorgado protección temporal a casi 170.000 personas y 13.695 han encontrado un empleo. La Comunitat Valenciana ha acogido a 45.159 ucranianos. Un año después del inicio de una guerra que parece no tener fin, el dilema se alza ante las familias: ¿regresamos o echamos raíces?

«Durante el tiempo que estuvimos en València a mí me llamaban todo el rato de mi trabajo, para ver si regresaba porque si no tenían que sustituirme. Durante el verano trabajé en València en una cafetería pero era un contrato temporal y yo no quería perder mi trabajo en Ucrania. Para mi hijo mayor, además, la adaptación estaba resultando más complicada. Tiene 10 años y el idioma es una gran barrera. Mi cuñada no encontraba trabajo tampoco y te sabe mal vivir de la solidaridad de las familias. Solo tengo palabras de agradecimiento, pero decidimos regresar», explica la joven.

En septiembre, al colegio

La familia regresó en septiembre para que las criaturas empezaran en Ucrania el curso escolar. «En esta zona sí hay colegios y la vida es rutinaria», explica Irina.

El pueblo es un asentamiento especialmente construido para los trabajadores de la zona de exclusión de Chernóbil. Lo que hoy es una zona tranquila fue al puerta de entrada del ejército ruso, por el norte de Ucrania. Las fuerzas rusas atacaron y sitiaron la ciudad durante nueve días en marzo del año pasado.

Cuando las tropas rusas salieron de Slavútych se establecieron corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Irina, su cuñada Tanya y los hijos de ambas (de 10, 4 y 2 años) no lo tuvieron fácil para huir, pero lo consiguieron. Tenían claro el destino: València. Irina, una niña de Chernóbil, mantiene vínculos de aquellos veranos de acogida donde aprendió el idioma junto al Mediterráneo. Por eso, el primer mensaje de pánico tras el inicio del la guerra, fue para ellos, para su familia valenciana. Por eso, buscó refugio en tierra conocida. Llegaron a la frontera de Polonia el 1 de abril y a la Comunitat Valenciana tres días después. Pasaron cuatro meses de acogida y decidieron regresar.

La barrera del idioma

Los hay que regresan a Ucrania y los hay que se marchan a otros países. La entidad social Juntos por la Vida recuerda, de nuevo, la ayuda de 400 euros que les prometió el Gobierno a las familias ucranianas acogidas ya que, sin posibilidad de encontrar trabajo por la barrera del idioma, las familias buscan salida. Desde la asociación Damark lo corroboran. «Hay quienes se van a Finlandia por la ayuda que está dando el gobierno en ese país», explican.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) casi seis millones de personas han regresado a sus hogares en Ucrania. Una de ellas es la familia de Irina que, el día del aniversario, solo desea que la guerra acabe. «Ya dura demasiado», concluye a miles de kilómetros de distancia.