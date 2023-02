El área de salud de Dénia volverá a ser de gestión 100 % pública en 2024 gane quien gane las elecciones autonómicas. El Govern del Botànic, formado por PSPV-Compromís y Podem, mantiene fija la ruta de las reversiones que empezaron con Alzira y siguieron con Torrevieja y, de hecho, el pasado 31 de enero a falta de un año justo para que se cumpla la fecha del fin de contrato, notificaron a Ribera Salud sus intenciones de prescindir de sus servicios.

Pero el Partido Popular, principal grupo en la oposición, no había mostrado tan claramente su posición, al menos hasta hoy que han prometido que si llegan ellos al Palau de la Generalitat tras los comicios del 28 de mayo, no van a cambiar la hoja de ruta del Botànic: el hospital de Dénia volvería igualmente a manos públicas pese a que fue el Partido Popular el que "parió" en su día el conocido como modelo Alzira.

Esta es al menos la promesa que han trasladado representantes del Partido Popular esta mañana (encabezados por el portavoz de Sanidad del PP en las Corts, José Juan Zaplana) a los trabajadores del área de salud representados por el comité de empresa que llevan años pidiendo la vuelta a lo público. Eso sí, desde el PP no se habla de "reversión" ya que en definitiva se esperaría a que acabara el contrato, como hará el Botànic, pero no hay intención de ir a la prórroga prevista en el contrato siempre que antes se encuentre una fórmula diferente a la usada hasta ahora para subrogar a los trabajadores.

Zaplana (PP): "No queremos que siga siendo de gestión privada"

"Ni queremos ir a la prórroga ni sacaremos otra vez a licitación la explotación de forma privada del área. Ni la gestión de Dénia queremos que siga siendo privada ni volveremos a privatizar Torrevieja. No hemos dicho nunca otra cosa, siempre hemos hablado de integración de los trabajadores", ha explicado tras la reunión el "popular" Zaplana. Para el diputado, los contratos que en su día se impulsaron por parte de su partido tenían un objetivo claro: la construcción de un hospital y su puesta en marcha "y eso está hecho".

Zaplana: "La figura del fijo a extinguir ha explotado. No me vale. Hay que buscar una alternativa y tampoco pasa por una empresa pública"

Eso sí, en lo que los populares pondrán distancia será en la forma de devolver a la gestión pública el área en cuanto a los trabajadores. "No me vale la figura laboral del fijo a extinguir que ha explotado con huelgas y protestas en Alzira y Torrevieja. Es una figura coyuntural pero no me vale. Hay que buscar una alternativa que tampoco va a pasar por una empresa pública". Esto, la manera de cómo los trabajadores volverán a depender directamente de la Conselleria de Sanidad será, realmente, lo que marcará los tiempos de la reversión de Dénia. "Si a la finalización del contrato tenemos la capacidad de resolver la integración del personal, no habrá prórroga e intentaremos solucionarlo antes".

Fuentes del comité de empresa reconocen a este diario que no esperaban una respuesta directa de los "populares" a lo que pasaría si ganan las elecciones con el futuro del área de salud, ahora en manos de Marina Salud, y menos la que han recibido. "Lo han prometido, que no habrá prórroga y que volverá a gestión directa porque tampoco quieren ellos que siga la concesión a Ribera Salud", han explicado fuentes de los trabajadores que estaban presentes en la reunión.