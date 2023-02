La ministra Morant, entre las dos aguas del Gobierno y el PSPV

Entre las decisiones del Gobierno de España y el enfado (con cierta resignación) del PSPV por considerar que algunas de esas decisiones perjudican a los intereses de la Comunitat Valenciana que los socialistas dirigen está Diana Morant. Ministra de Ciencia y militante (y cada vez más, referente) en la federación que encabeza Ximo Puig, su papel institucional en el Ejecutivo central y de voz valenciana en Madrid le deja de puente entre dos aguas, la de defender la tarea emanada del Consejo de Ministros y mostrar sensibilidad a las reivindicaciones que suele protagonizar el 'president'.

Posiblemente el ejemplo paradigmático es el del trasvase Tajo-Segura. Morant forma parte del gobierno que ha aprobado su futuro recorte, pero milita en el partido cuyo líder, desde la Generalitat, ha impulsado un recurso en contra esa misma decisión. Y es en esta ambivalencia en la que moldea sus respuestas y da "explicaciones". La última, ayer, en una entrevista en À Punt en la que defendió la actuación del Gobierno de España al respecto, pero en la que no criticó, más bien, al revés, que el Consell lleve esta medida a los tribunales.

Que no ha habido todavía recorte en el agua al Segura y que no la habrá hasta que haya una alternativa, que nadie ha trasvasado más recursos hídricos al sur de Alicante que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez, que si se ha actuado es porque lo pedía Europa y había unas sentencias judiciales que cumplir y que el objetivo ahora es buscar "soluciones reales" que garanticen el agua "para el presente y para el futuro". Y, por supuesto, que entiende el recurso judicial emprendido por la Generalitat.

"La Generalitat tiene derecho a ejercer sus derechos para que pueda reclamar lo que sea", señaló ayer la ministra valenciana que trató de mostrar mimo hacia estas reivindicaciones y desmarcándose del discurso de su compañera Isabel Rodríguez. Así, más que reprochar cualquier acción judicial, Morant destacó la "inversión multimillonaria" para solucionar "un problema que no hemos provocado nosotros". El objetivo, expresó, es "dar una solución real" y dotar al sur alicantino con agua "que con la de lluvia no somos capaces".

Lista de agravios

El trasvase es solo un ejemplo dentro de una serie de decisiones ante las que los socialistas valencianos se siente perjudicados. La implantación de la macroplanta fotovoltaica Magda en Castelló, la falta de la reforma de la financiación autonómica, dejar fuera del pacto constitucional el derecho civil valenciano, que ninguna de las sedes descentralizadas recayera en la Comunitat Valenciana o que Alicante fuera la provincia con menor inversión territorializada en los últimos Presupuestos Generales del Estado forman parte de la lista de agravios en los últimos meses.

Pero Morant es la representante del PSPV en el Gobierno de España y no solo por lo que dice su carné. Lo es por la cercanía con los dirigentes valencianos, a diferencia de lo que ocurría con José Luis Ábalos. Morant es próxima a Puig, pero debe fidelidad a Pedro Sánchez, quien la nombró ministra hace un año y ocho meses. Para ello, la influencia del 'president' de la Generalitat fue notable en las recomendaciones. Esa combinación de factores le hacen ser especialmente sensible con las reivindicaciones del Consell, pero también con la labor de defender el Gobierno que representa.

"El Gobierno de España tiene un grandísimo respeto y consideración por la Comunitat Valenciana y por Ximo Puig", replicó ayer como resumen de esa posición de puente. "Hay un contacto diario, hemos ido de la mano con continuo diálogo", añadió la ministra. Así, defendió que se ha "avanzado de facto" en financiación, repartiendo los fondos covid de la pandemia y los Next Generation según población, y que si no hay reforma completa es por el mismo motivo por el que el derecho civil seguirá esperando: "Porque no hay acuerdo con el PP", por mucho que el Gobierno quiera.

Sin embargo, esa labor de buque rompehielos que efectúa Morant no acaba de cuajar. Para muestra, la distancia que pone Puig con todo lo que representa el Gobierno de España. Esta semana habló de "avance insuficiente" a la tarea del Ejecutivo central, pero más que en palabras, el valor está en los hechos. Este sábado la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, protagoniza un acto en València junto a Sandra Gómez. A este no acudirá Puig. Los puentes están tendidos, otra cosa es que sean cruzados.