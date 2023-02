Los vecinos de las playas afectadas por la erosión: "No somos los culpables, somos las víctimas"

Vecinos y representantes públicos de municipios como Sagunt, Canet, Bellreguard, Piles, Cullera, el Perelló, Guardamar de la Safor o Tavernes de la Valldigna entre otros, volvieron ayer a alzar la voz contra el Gobierno por el estado de sus playas, como ya hicieran en Madrid hace unas semanas, aunque en este caso ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

El objetivo de la concentración era volver a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez una solución definitiva a la regresión de las playas pero, además, mostrar su desacuerdo ante la intención del Ejecutivo de llevar a cabo una modificación de la línea del Dominio Público Marítimo Terrestre a través del estudio que va a contratar la empresa pública Tragsatec, un trámite que podría provocar que decenas de propietarios perdieran derechos sobre sus propias viviendas.

Los promotores han realizado una "performance" en la que simulaban precisamente un deslinde al Gobierno. El acto ha consistido en tirar arena al suelo (han utilizado de la que se usa para la obra porque sacar de las playas es ilegal), la han amontonado y después han vaciado sobre ellas varias botellas de agua que portaban los nombres de los municipios afectados por la erosión, simulando la llegada de una ola, lo cual, como indica la nueva Ley de Costas, es suficiente para modificar la delimitación y, por lo tanto, "deslindar" la sede.

Los concentrados, cargados con pancartas donde se podían leer frases como "Stop Deslindes", 'SOS platges', 'Bioarrecifes sumergidos ya' o 'A Tavernes estem amb l'aigua al coll', también se han hecho oír mediante los pitos que portaban.

"Vamos a quedarnos sin casa"

Paco, un vecino de Bellreguard que acudía a la concentración, ha mostrado su temor porque con el deslinde que plantea el Gobierno "vamos a quedarnos sin casa". En ese sentido, recordaba que "no son las viviendas lo que ha crecido", sino que el problema está en la falta de arena para proteger la costa, por lo que considera injusto que se cambie la línea del dominio público marítimo terrestre. Manolo Pérez, de Tavernes, apoyaba la concentración porque "lo que se ha hecho hasta ahora, el reponer arena, no sirve de nada, ya que al siguiente temporal desaparece" y por ello exigía que "los expertos, los técnicos que conocen de estas cuestiones, deben buscar una solución definitiva".

Javier Cremades, portavoz de Somos Mediterránea y de la plataforma Salvem les Platges del Sud de la Safor, ha sido el encargado de leer el manifiesto, en el que apuntaba que "no vamos a parar hasta que se cambie la forma de proteger nuestra costa". El texto clamaba por los "miles de afectados por una ley, un reglamento que no muestra ninguna sensibilidad ni conocimiento de la realidad social y medioambiental de los territorios que debe administrar".

Para el colectivo "no es justo que la administración del estado consienta que se provoque el avance del mar y sus víctimas tengan que restituir el dominio público con sus bienes". En ese sentido, los manifestantes han señalado que "no somos los culpables, somos las víctimas" y han lanzado gritos como: "queremos soluciones, no demoliciones".

Entre los presentes había representantes municipales de las localidades afectadas y también se encontraba el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y el presidente provincial de este partido en Valencia, Vicent Mompó. Mazón señalaba que, ante la posibilidad del deslinde que las costas "son sostenibles y compatibles con el modelo turístico y la propiedad privada" y criticaba que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al president'de la Generalitat, Ximo Puig, "no les importa la cosa ni el modelo turístico ni la sostenibilidad".