La última vez que Mónica Oltra se subió a un escenario con los logos de Compromís de fondo acabaron en polémica. Fue en el antiguo cauce del río Turia en el que más que las palabras, lo que quedó para el recuerdo fue el baile final, una forma habitual de los valencianistas de acabar sus encuentros, pero que en aquel momento, con la imputación de la vicepresidenta reciente, acabó siendo la tormenta definitiva que colmó el vaso hasta su dimisión. Casi un año después, la ya exportavoz del Consell podría volver a ser protagonista en un mitin.

Las puertas se las ha abierto de par en par el candidato de los del guiño y la sonrisa a la Generalitat, Joan Baldoví. "Estaría muy orgulloso de compartir escenario con Mónica Oltra", ha dicho el aún diputado en el Congreso en una entrevista en Europa Press. "Sin ella, Compromís sería otra cosa", ha aseverado el parlamentario que sustituirá a Oltra en la cabeza de cartel para los comicios del próximo mayo, aunque ha remarcado que cree que "Compromís aguanta" en las encuestas pese a su ausencia.

En este sentido, sobre el papel de Oltra en la futura campaña, Baldoví ha expresado que la exvicepresidenta "ha pasado una carnicería" y que entiende que "hace falta un tiempo de reposo para cerrar todo ese período" por lo que ha insistido en que estará "orgulloso" de contar con ella "cuando quiera" y que será "muy respetuoso" con las decisiones que tome. De hecho, sobre la posibilidad de que Oltra decidiera dar un paso al frente y optar a ser la cabeza de lista al Congreso en las elecciones de final de año, ha indicado que tendrá todo su "apoyo y consideración".

Baldoví ha insistido que hay encuestas que apuntan que "Compromís aguanta" y que recientemente ha conocido sondeos que les otorgan una horquilla de entre 16 y 18 diputados en las Corts (tienen 17 actualmente) lo que para él, sería "un muy buen resultado". "Encuestas hay para todos los gustos", ha agregado, tratando de mantener la distancia con la ciencia demoscópica que comienza a hervir con cada vez más intensidad.

Más pasos para 'Sumar'

Precisamente, sobre los siguientes comicios y la concurrencia o no del proyecto Sumar de Yolanda Díaz, Baldoví ha señalado que le "gusta" la idea, pero ha considerado que debería "dar algún paso más ya, que no sea solo escuchar". En este sentido, ha incidido en su idea de que "sumar no es amontonar" y ha expresado que deben "respetarse las singularidades de los diferentes territorios y los diferentes actores políticos que trabajan en ellos.

En este sentido, ha indicado que a Compromís le gustaría ser "el actor político dentro de esa plataforma en el territorio valenciano", aunque no sea el único representado. De hecho, ha puesto como ejemplo de respeto a las sensibilidades territoriales el proyecto del Pacte del Turia que han suscrito con otras formaciones como Más País, la Chunta Aragonesista o Més per Mallorca.

Asimismo, ha apostado porque Compromís "colabore" en Sumar, pero que no se "diluya" en él, y ha abogado porque se les permita "mantener su singularidad y objetivos". "Nuestra aspiración es representar a la mayoría de los cinco millones de valencianos", ha remarcado.

Autonómicas

Preguntado sobre por qué considera que todavía es posible un acuerdo con otras fuerzas políticas para las generales y no lo ha sido para las autonómicas y locales, Baldoví ha señalado: "Si un partido valenciano no se presenta con sus siglas y su proyecto a las elecciones valencianas, ¿qué sentido tendría?". Por ello, ha indicado que se presentan como un Compromís "mucho más abierto" y que están intentando "ampliar" su espectro tanto realizando actos con profesionales no de la formación, como reservando espacios para personas independientes en las listas.

De hecho, preguntado sobre el puesto 12 de la lista que encabezará él mismo (que todavía no se ha asignado a la espera de alguien independiente), ha señalado que le gustaría que fuera una persona "capaz de sumar sensibilidades diferentes" o que "haya sido representativa de otras sensibilidades".

Un puesto antes en la lista, en el 11, irá Enric Morera, el actual presidente de las Corts. Baldoví, que ha afirmado que lo considera su amigo, ha aventurado: "Sacaremos a Morera". Igualmente, ha indicado que "no todo el mundo puede ir a las Corts" y ha apostado por perfiles que están en la lista como el propio Morera o el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, para un gobierno en el que "va a hacer falta muchísima gente".

Sobre este tercer ejecutivo del Botànic, se ha mostrado contento con el trabajo de Compromís al frente de las cuatro consellerias que ha llevado (Educación, Igualdad, Agricultura y Economía) y ha indicado que le gustaría que en Sanidad pudieran gestionar como han hecho en Educación. Previo a todo esto, será necesario que los números den a los tres partidos que forman el Botànic actualmente. Baldoví ha valorado el papel de este gobierno en la política valenciana, cuya reputación "ha ganado muchísimo". "De dar vergüenza, la política valenciana ha pasado a estar respetada y a generar decisiones que se han copiado en otros sitios", ha asegurado.