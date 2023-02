Seis de cada diez viviendas no disponen de un sistema de calefacción adecuado

El 27,56 % de las viviendas principales valencianas no tiene ningún tipo de calefacción, de acuerdo con la encuesta de características esenciales de la población y vivienda que publicó esta semana el Instituto Nacional de Estadística, que recoge datos correspondientes al año 2021. Y en el 35,6 % de ellas las personas se calientan en invierno apenas con aparatos como radiadores, que pueden abarcar una habitación pero difícilmente la casa entera. O sea, seis de cada diez hogaresn valencianos afronta los días de frío como los que están por venir sin las mínimas condiciones. Mucho más que en la media de España, donde son cuatro de cada diez.

Destaca la cruda realidad de que las personas de bajos recursos son las que pasan más frío. Así, en los hogares con ingresos inferiores a 1.000 euros, el 35,2 % de ellos no tiene ningún tipo de calefacción, ocho puntos más que la media valenciana.

Cuando se compara a la Comunitat Valenciana con el resto de autonomías, salta a la vista que las comunidades en las que más frío suele hacer están mejor preparadas para sobrellevarlo, como es el caso de Castilla y León, Asturias o Cantabria. Y que en Canarias apenas hay hogares listos para el frío porque tampoco lo necesitan. Sin embargo, comunidades como la valenciana, Baleares, Murcia y Andalucía, lo común es no necesitar calefacción pero en invierno sufrir los temporales con tanta potencia como en zonas del norte. Son las viviendas precisamente de estas zonas las que peor previenen este tipo de situaciones. Así es como sucede que el 63,16 % de los hogares en la Comunitat Valenciana queda mal acondicionada para semanas como esta o como la que sobrevino a finales de enero. Y es que más de un valenciano ha pasado un fin de semana de escapada en los Pirineos o en Teruel y, una vez en el alojamiento, se ha preguntado cómo puede ser que tenga más frío en casa que aquí. Nuestras viviendas no están acomodadas para el frío.

Sin refrigeración tampoco

Pero es que muchas de ellas tampoco lo están para el calor. En concreto, el 32,89 % no tiene aparato de refrigeración en casa para los meses de altas temperaturas.

La cifra de hogares con aires acondicionados y similares es muy superior a la del resto de España, donde solo la mitad de viviendas dispone de ellos. Sin embargo, significa que tres de cada diez viviendas principales valencianas dependen exclusivamente en verano del aire que corra por las ventanas y por la sombra que dé en su edificio.

Con menos de mil euros

Internet sigue sin ser universal. En un tiempo en el que casi todas las cuestiones de la vida requieren de conexión a internet, el 17,6 % de los hogares valencianos no tiene conexión a la red. En este apartado se nota con más fiereza la brecha de clases, ya que más de la mitad en las casas con ingresos menores a 1.000 euros al mes no presenta acceso a internet (51,1 %). Y el 26,9 % de las viviendas con ingresos entre 1.000 y 1.500 euros tampoco. Otro apartado pendiente es la adaptación de las casas a la vejez, puesto que el 78,63 % no están preparadas para una persona de edad avanzada. Tanto en lo relativo a internet como a la tercera edad, la Comunitat presenta niveles similares al resto de España.

Más ruidos exteriores

También está más o menos igualado al país el entorno de las viviendas principales valencianas. El único punto donde el territorio está bastante por encima de la media estatal es en cuanto a ruido externo, ya que lo sufre el 36 % de las viviendas, frente al 30 % del país.

El porcentaje nacional de hogares que viven de alquiler es del 15,9 %, con Madrid y Murcia (29 %) a la cabeza en este apartado. La Comunitat, con el 14,2 % de hogares en régimen de alquiler —en concreto, 289.432 hogares—, se encuentra bastante por debajo de esas autonomías y también de otras del entorno como Cataluña (26,9%) y Baleares (23,4 %). Los hogares que disponen de una segunda residencia son el 16,8 %, un punto por encima de la media. Y, por último, ocho de cada diez hogares disponen de coche.