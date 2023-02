España tiene unos de los mejores sistemas de gestión de emergencias del mundo. Nunca me cansaré de decirlo. Que, además, se completó acertadamente con la creación de la UME en 2005. Por tanto, el problema de la ocurrencia de desastres por peligros naturales en nuestro país está en relación con acciones indebidas del ser humano en el territorio. No podemos echar la culpa ni a la naturaleza, por comportarse a veces de forma extrema; es lo que corresponde a su funcionamiento. Ni tampoco a que no tengamos mecanismos de protección civil bien engrasados. Al contrario, los tenemos y de los mejores del mundo, como digo. Ahora se suma una nueva iniciativa, necesaria. Se ha puesto en marcha un sistema de alertas a los móviles personales, por el que la Dirección General de Protección Civil nos va a avisar de la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo, para que podamos actuar con responsabilidad. Es la pieza que nos faltaba implementar en nuestro país, para mejorar la comunicación en caso de peligro inminente. Enhorabuena. Llevo años señalando que tanto AEMET como Protección Civil -en todas sus escalas de actuación- con sus alertas, con sus protocolos, se han convertido, valga la expresión, en los Angeles de la Guarda de todos nosotros. Debemos felicitarles y agradecerles su trabajo serio, científico, responsable. En la planificación y gestión del riesgo con múltiples las facetas que se deben cubrir (estudios científicos, cartografías de riesgo, normativas reguladoras, gestión de la emergencia, comunicación y educación para el riesgo). Todas ellas están activadas, en diferente grado, en nuestro país. Seguramente seguimos fallando en la parte de ordenación territorial para la reducción del riesgo. Y también en la propia educación para el riesgo a la ciudadanía. Y no solo en los centros educativos. Ahora con este nuevo sistema de aviso a la población, podremos ponernos en guardia ante un peligro natural. Pero tienen que enseñarnos también a actuar. En muchas ocasiones lo prudente es no moverse ante un peligro natural (inundación, temporal). Pero en otras hay que buscar zonas seguras (terremoto, volcán). Eso es lo que debe enseñarse a partir de ahora. A todas las capas sociales, niños, jóvenes, adultos y mayores. Porque hay un principio básico a cumplir: la garantía de la vida humana en caso de peligro extremo. Se ha dado ahora un paso fundamental. Felicidades. Pero hay que seguir trabajando en este tema. Enhorabuena Protección Civil, UME, AEMET. Gracias por vuestro trabajo.