La Sanidad ha sido protagonista de la legislatura que ahora toca a su fin y lleva camino de consolidarse también como uno de los grandes temas de la campaña que ya asoma. Compromís ha querido mantener el asunto en primera línea y este lunes su candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, ha presentado las líneas maestras del proyecto sanitario de los valencianistas, entre las que destaca la propuesta de "blindar" la gestión pública de los hospitales valencianos en el Estatut de Autonomía.

Según ha explicado el líder de Compromís, la formación planteará una reforma de la máxima norma de la Comunitat Valenciana para vetar las privatizaciones de los centros hospitalarios. Algo para lo que es necesario lograr un apoyo de dos terceras partes de las Corts, por lo que no solo necesitarían al PSPV sino también al PPCV, lo que complica las posibilidades de que la iniciativa cristalice.

Pero más allá de las opciones reales de que salga adelante, el movimiento de los del guiño y la sonrisa es más bien una declaración de intenciones y un órdago a la oposición. En un tema en el que no hay discrepancias internas entre los tres partidos del Ejecutivo valenciano, Compromís trata de forzar a los populares a adoptar una posición clara sobre la política con la que abordarían la titularidad de los hospitales valencianos, especialmente después de que el PPCV prometiera este viernes a los trabajadores del hospital de Dénia que el centro volverá a ser de titularidad pública en 2024.

Baldoví no se fía y ha denunciado que los populares tienen un "programa oculto con el tema de las privatizaciones", por lo que ha invitado a la formación presidida por Carlos Mazón a actuar "con hechos y no con palabras" y "dar apoyo" a la propuesta, que el candidato de la coalición entiende que tendrá el aval de los socialistas valencianos. Por el momento no se han producido conversaciones al respecto, indican desde el PSPV, si bien recuerdan que en este tema ha habido y hay unidad de acción entre los tres socios.

De esta forma, el Botànic aparca sus maniobras de diferenciación y trata de contraponer lo que entienden que son dos modelos opuestos de gestión sanitaria y desactivar de paso la ofensiva lanzada por los populares con temas sociales y tradicionalmente asociados a la izquierda.

Entronca con la financiación

Además, Compromís también ha prometido poner en marcha un plan de choque para desatascar la atención primaria, a quien reservarían un 25 % de la inversión sanitaria total. Según Baldoví, por cada euro invertido en esta primera línea "se ahorran 10 euros en atención hospitalaria".

Para llevar a cabo estas medidas, el líder valencianista ha recordado que es necesario un nuevo sistema de financiación autonómica así como que el Estado salde su deuda con la Generalitat por la atención sanitaria a desplazados, que cifra en 800 millones de euros.

Pese a esa infrafinanciación que sufre la autonomía, Baldoví ha querido sacar pecho de los logros botánicos de esta legislatura al destacar que se ha conseguido converger con la media nacional en gasto sanitario por habitante "pese a que otras comunidades tienen más recursos", ha dicho.

Esa necesidad de recibir mayores transferencias del Estado para sostener los servicios públicos es lo que según Baldoví justifica su promesa de llevar a los tribunales el retraso en la reforma del sistema de financiación. "Si tuviéramos una financiación como toca aspiraríamos a cotas más altas", ha lamentado antes de reclamar "valentía y atrevimiento para conseguir los recursos necesarios".