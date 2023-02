Crecen las islas de biodiversidad urbana

Los alcorques son considerados islas de biodiversidad a pequeña escala. Cada vez más ciudades se suman a la apuesta de mantener asilvestrados estos minúsculos pero valiosos enclaves. Girona, Alicante, Huesca, València, Zaragoza, Vigo, Oviedo, Santander, Palma o Ponferrada son algunos de los ejemplos de consistorios que suscriben la denominada renaturalización urbana, abandonando el uso de pesticidas para fomentar la recuperación de flora y fauna en cada recodo de las ciudades.

La iniciativa de «no limpiar» estos espacios no ha estado exenta de polémica y de críticas. Donde muchos veían suciedad y malas hierbas, biólogos y grupos conservacionistas defienden la humanización del entorno urbano. La pandemia, con la ausencia de transeúntes por las calles, se tradujo en una explosión vegetativa en parterres, pies de árboles y hasta aceras con las semillas que transporta el viento o las aves. Algo que implica la inmediata recuperación de insectos e invertebrados, especies en declive.

Productos cancerígenos como el glifosato, un potente herbicida al que Bruselas colocó bajo la lupa hace años, ya se han dejado atrás. Algo beneficioso para el medio ambiente y para la salud humana. Ciudades como Nantes, París, Gante o Ámsterdam hace años que llevan la delantera de dejar crecer y no eliminar con ningún producto químico o ecológico, ni arrancar aquello que crece bajo los árboles. Un camino a seguir.

En Girona, por ejemplo, el año pasado el equipo de gobierno municipal decidió actuar de forma selectiva en la eliminación de hierbas silvestres solo en caso de afectar a la movilidad, si conlleva peligrosidad para la visibilidad vial o si afecta al patrimonio histórico. «Las hierbas que crecen son plantas, no malas hierbas», se insistía desde el área de sostenibilidad. En la misma línea, la concejalía de Ecología Urbana de València puso en marcha en 2018 la iniciativa «Adopta un escocell (adopta un alcorque)».

La recuperación de miles de alcorques vacíos con especies arbóreas más sostenibles, más resilientes y con menores necesidades hídricas es otra de las máximas en los nuevos diseños paisajísticos municipales. Pero no solo. También se empieza a detectar una mayor sensibilidad ambiental con el aumento de las dimensiones de los espacios reservados para nuevas plantaciones en puntos como Barcelona o Las Palmas. La mayoría de paisajistas coinciden en que ejemplares de gran porte como plátanos, moreras o palmeras se ubican en espacios demasiado pequeños cuando no claramente exiguos, algo que impide la expansión de las raíces y una buena sujeción. Además de mejorar la estética urbana, los árboles y la vegetación que se desarrolla a su sombra son aliados frente a los efectos del cambio climático. Retienen el polvo entre sus hojas, algunos absorben dióxido de carbono en grandes cantidades, humedecen y oxigenan el ambiente. Disminuyen, además, el rigor de los veranos calurosos y favorecen la presencia de insectos y pájaros. No son pocos los expertos que alertan de que los pavimentos que recubren calles y aceras «estrangulan» especialmente a las especies de mayor porte y aquellos con un sistema radicular más superficial.

Conocer y proteger

Desde el colectivo SEO Birdlife se incide en que los entornos urbanos albergan una riqueza natural (aves, murciélagos, invertebrados, y vegetación) que es necesario conocer, proteger y fomentar. «Esta biodiversidad urbana tiene una función esencial en el funcionamiento de los ecosistemas y de los servicios que éstos ofrecen a la ciudadanía, como la resiliencia frente al cambio climático, la prevención frente a plagas y vectores de enfermedades, la oferta de actividades de ocio o la mejora de la salud y el bienestar», apuntan. «La crisis global de la biodiversidad es tal que algunas especies comunes que tradicionalmente han convivido con el hombre en pueblos y ciudades, como el gorrión común, la golondrina común o el vencejo común, se encuentran experimentando declives importantes. Por tanto, pueblos y ciudades pueden llegar a ejercer un importante papel para su conservación», remarcan.

Un aspecto no menor es el de la batalla contra las inundaciones por lluvias torrenciales. Ahí los expertos recomiendan cambiar la planificación urbanística con soluciones basadas en la naturaleza. Reclaman alcorques estructurales que permiten el crecimiento de las raíces y el almacenamiento temporal de las escorrentías con materiales porosos.