El frío polar que ha llegado este lunes a la Comunitat Valenciana se quedará toda la semana, aunque las temperaturas subirán paulatinamente, sobre todo en las jornadas diurnas. Las bajas temperaturas y el aire helado que ha azotado a la autonomía responden a la llegada de una masa de aire polar continental "muy potente para la época del año en la que estamos" y a las puertas del día 1 de marzo, cuando empieza la primavera climatológica.

Así lo afirma Samuel Biener, climatólogo de la Universidad de Alicante que señala que estos valores son "poco habituales a finales de febrero" y que deja en la Comunitat temperaturas de "entre cinco y diez grados por debajo de lo normal para estas fechas". De hecho, este lunes se vivió en Valencia, Alicante y Castelló el día más frío de este invierno. Para los próximos días, señala Biener, se experimentarán "jornadas muy frías aunque con tendencia a subir a partir del miércoles y sobe todo a partir del domingo".

Frío pero sin lluvia

La masa de aire polar que ha llegado a la península y también a la Comunitat Valenciana es seca, por lo que no se esperan precipitaciones. Hará frío pero seco. Eso sí, a partir del jueves sí hay posibilidad de que haya un "embolsamiento de aire frío en altura" que puede dejar chubascos de este a oeste con una cota de nieve de 800 metros e incluso menos. Además, el especialista advierte de heladas intensas en el interior y que podrían tocar el litoral durante la noche, pero también durante el día.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la preemergencia naranja por nevadas en el interior de la provincia de Valencia para este lunes y para el martes, hay alerta amarilla por vientos en el norte de Castelló, temperaturas bajas en el interior de Valencia y Alicante y fenómenos costeros en el litoral norte de Castelló, en todo el litoral de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

🟠El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat establece la preemergencia naranja por nevadas en el interior de la provincia de Valencia.



❄️Mucha precaución en la circulación por la A-3 entre los km 275 y 255 y en la N-III entre el km 261 y 242. pic.twitter.com/wKT8fIgpYV — Emergències 112CV (@GVA112) 27 de febrero de 2023

El día 1 de marzo se inicia la primavera climatológica y con ella el "tobogán térmico", según lo bautiza el climatólogo. "A partir del fin de semana vuelve el viento poniente, lo que dejará un tobogán térmico al venir de temperaturas mucho más bajas de lo normal que subirán hasta los 20 o 25 grados la semana que viene", detalla. Se trata de cambios propios de la primavera, que aglutina patrones atmosféricos similares, con días largos, temperaturas altas y chaparrones en algunos de los meses de marzo, abril o mayo.

Por comarcas

En la comarca de Requena-Utiel las previsiones se han cumplido y el desplome térmico ya empezó a sentirse a última hora del domingo. La madrugada de este lunes ha sido fría, muy fría, con mínimas de cinco grados bajo cero en Requena. La falta de nubosidad ha ayudado a que las termómetros hayan caído en picado pero también ha evitado complicaciones como placas de hielo o nieve.

Fuentes y lavaderos de coche se habían clausurado en previsión de las heladas y no se han registrado problemas. En el campo, el frío también se ha notado pero de momento no se han comunicado daños gracias a que ni la vid ni la mayoría de los cultivos todavía no han germinado.

Estas heladas contribuyen no obstante a controlar plagas en el campo y a eliminar algunas enfermedades como los hongos. La previsión para las próximas horas no mejora. De hecho se prevén todavía bajadas térmicas más acusadas. Las zonas donde más han bajado las temperaturas en Requena-utiel coinciden con los términos municipales situados más al interior, como utiel donde mañana se esperan mínimas de hasta 7 grados.

-4,1 grados en Utiel

La madrugada del lunes alcanzó su momento más frio en Utiel con -4,1 grados. Sin embargo, a lo largo de todo el fin de semana ya se habían sentido los valores negativos en toda la comarca de Utiel-Requena, alcanzando el récord en la Finca San Blas de Requena con -6,9 ºC, seguido por los Isidros, con -5 grados centígrados.

Se trata de temperaturas normales en esta época del año para estas comarcas del interior valenciano. De hecho, el domingo en Arroyo Cerezo (El Rincón de Ademuz) se dejó ver la nieve al registrar temperaturas de 0 grados y pequeños chubascos que tiñeron de blanco el paisaje.

La borrasca Juliette ratificó esa bajada generalizada de las temperaturas y tras Utiel fue Llíria donde se observaron los valores más bajos de la provincia, con 2,1 ºC.