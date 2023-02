El bloqueo para renovar los órganos estatutarios podría empezar a romperse por À Punt. La presidenta de la comisión responsable de la radiotelevisión pública en las Corts, Estefanía Blanes, síndica adjunta de Unides Podem, se ha desmarcado de la parálisis que ahora mismo afecta al resto de organismos caducados y ha convocado la comisión para renovar los cargos que tienen que ver con À Punt sin esperar a un acuerdo general del resto de órganos consultivos valencianos.

Así lo ha hecho saber en un comunicado Blanes, que ha dado el primer paso para intentar desbloquear la renovación del Consell Rector de À Punt, lo que podría comenzar a mover también el resto de órganos consultivos valencianos, a espera de acuerdos políticos. "Pienso que es nuestra obligación llevar a la mesa la convocatoria de comisión de RTVV y el Espacio Audiovisual", comienza el comunicado al que ha tenido acceso este periódico. La presidencia de la comisión parlamentaria, registrará hoy la petición de comisión, así como las candidaturas a propuesta de los grupos políticos para celebrar dicha mesa el 8 de marzo por la mañana.

Los motivos, según ha expresado Blanes en un comunicado pasan, principalmente, por "no bloquear ninguno de los procesos". En primer lugar, la Dirección General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació CVMC À Punt, que caduca en marzo de 2023 la ocuparía de nuevo Alfred Costa, tras ser propuesto como candidato por el Consell Rector del ente, aunque todavía la tienen que validar las Corts en esta comisión parlamentaria. Para esto se necesita una mayoría absoluta que el Botànic, con apoyo de Ciudadanos, sacará adelante.

En segundo lugar, y en cuanto al Consell Rector que rige la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació, el Consell Audiovisual propuso a dos miembros para formar parte de la mesa rectora de À Punt que no han podido ser designados todavía y que sustituirían a dos personas que estaban actualmente en el Consell Rector, entre ellas la presidenta, Mar Iglesias. "Estas dos personas fueron elegidas en primera instancia por las Corts y se nos hizo llegar la propuesta para que comparecieran la comisión y ser nombradas por decreto del Consell", dice Blanes.

"No creo que deba ni quiero negar el derecho de estas personas propuestas y mucho menos del Consell Audiovisual a elegir a sus miembros"

"No creo que deba ni quiero, como presidenta de la comisión, negar el derecho de estas personas propuestas y mucho menos del Consell Audiovisual a elegir los miembros que creen que les tienen que representar en el Consell Rector", ha expresado Blanes. Estos dos nombramientos difícilmente contarán con dificultades para salir adelante puesto que han sido propuestos por el Consell de l'Audiovisual, que no pudo designar a sus representantes en un primer momento porque esta entidad todavía no había sido creada.

El problema de estos nuevos nombramientos es que la designación de los nuevos vocales nombrados por el Consell Audiovisual supondrá el relevo de Mar Iglesias. Esta es la actual presidenta en funciones y su sustitución conllevará la elección de un nuevo presidente, algo que requiere una mayoría cualificada en el parlamento autonómico. Así las cosas, está abierto el proceso de designación de una nueva presidencia del Consell Rector de À Punt. En este sentido, el Consell de l'Audiovisual ya ha propuesto los tres nombres entre los que deberá elegir la comisión parlamentaria el próximo 8 de marzo. Son Mar Adrián, Miquel Francés y Pau Vergara.

Una vez comparezcan en la comisión parlamentaria, se elevará una propuesta al pleno que se ha de elegir por una mayoría de dos tercios. "Esto tiene que coincidir con la renovación de las personas en el Consell Rector, por lo que no podemos llevar solo algunas propuestas". Estefanía Blanes (EU), presidenta de esta comisión parlamentaria de les Corts se ha cansado de esperar un acuerdo para la renovación de este y otros órganos con sus representaciones caducadas y convoca la votación.

Dos personas a propuesta de Ciudadanos y Unides Podem Además de todo esto, y según el sorteo que se hizo en su día, ahora corresponde renovar dos personas del Consell Rector que tienen que proponer los Grupos Parlamentarios, cuando hace tres años tuvimos que renovarse cinco de los consejeros (de los que tres eran propuesta de los GGPP, en aquel caso de PP, PSPV y Compromís) entonces no se puso ningún impedimento y pudieron ser renovados. Ahora corresponde renovar las personas correspondientes a Unides Podem y en Cs.

Explica Blanes, por otra parte, que en caso de no conseguir las mayorías necesarias para los nombramientos, quedarán en funciones y en el caso de la Presidencia, asumirá las funciones la vicepresidencia, que ha de ser elegida por parte del Consell Rector en la primera sesión tras la renovación de los miembros.