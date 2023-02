El banco firmó un alquiler social de 135 euros al mes, obligado por el decreto anti desahucios por ser una familia vulnerable. María Victoria Pedrajas explica su problema, la ansiedad con la que vive, mientras sostiene un cartel en el que solicita una regulación estatal de precios de alquiler adecuados a los salarios de la población. Es una de las personas que ha asistido a la protesta de organizada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València en defensa de una ley de Vivienda que ponga freno a lo que a ella le pasa.

La mujer es víctima de acoso inmobiliario. Muestra su móvil. Numerosas llamadas de números desconocidos. Mensajes directos donde le advierten de que, en cualquier momento, le cambian la cerradura o le tapian la puerta. Que se ande con ojo cuando vaya a por el pan. Que ya sabe lo que puede pasar si ella se va de casa y deja a sus hijos dentro. Porque Victoria tiene menores a cargo. El niño, de 17 años. La niña, de 5.

La familia vive en una humilde vivienda en la Fuensanta. El fondo buitre Promontoria Coliseum se está quedando con el barrio entero. El desahucio y el acoso inmobiliario al que somete a María Victoria y a su familia no es la excepción, es la norma. "Me llaman a diario muchas veces. Me amenazan. El acoso empezó cuando aún me quedaba un año de contrato. Yo sigo en el piso y pago todos los recibos. Sí, estoy de okupa porque ya se me acabó el contrato de alquiler y ellos no lo quieren renovar. Pero yo pago todos los meses. No tengo alternativa habitacional y tengo dos menores a mi cargo", explica.

A su lado, otras mujeres asienten. Una está por cláusulas abusivas. Otra, por el desahucio de su madre, de 80 años. En la protesta hay decenas de historias que contar. Personas con nombres y apellidos que ven peligrar su vivienda sin tener alternativa y sin una ley que les proteja y ampare para defender lo que se supone en un derecho constitucional: una vivienda digna.

Catorce años en defensa de la vivienda

La PAH lleva una lucha que ya dura 14 años. Más de una década exigiendo una ley que proteja a la ciudadanía de los desahucios, de esa pérdida de vivienda que implica perder la base: un techo. Por ello, aseguran que la Ley Estatal de Vivienda tiene que recoger, entre otros aspectos, "suministros básicos garantizados, alquiler social obligatorio para bancos y fondos buitre, un tope a los alquileres, controles de precios y que no haya desahucios sin alternativa residencial". Para ello, recogen firmas de forma presencial y mediante este código QR que esperan facilite la tarea.

Para la PAH la "vivienda habitual debe ser intocable" mientras se amplía un parque público que es, a día de hoy, deficitario. "La emergencia habitacional es una realidad. Hay 13.400 demandantes de vivienda social en la Comunitat Valenciana, y hay miles de ejecución hipotecarias y finalizaciones de contratos que no quieren renovar. Pero el parque público supone un 0,7% en el total de viviendas, cuando la media europea está en torno al 10 o el 12%", explican desde la entidad social.

Los políticos no negocian

Desde la PAH lamentan no tener interlocutor con el que negociar una ley "necesaria" para la ciudadanía. "Los políticos no quieren negociar con la plataforma ni saber nada de lo que proponemos. Tenemos el apoyo de ocho partidos políticos, entre los cuales no está ningún partido de derechas y tampoco está el PSOE. Al final quién tiene que negociar es el Gobierno y no nos están ayudando. Dicen que son un Gobierno progresista pero deberían demostrarlo", critican. Y añaden: "Si va a haber una ley que no resuelva los problemas de la gente, nos pondremos enfrente".

Pero la lucha ciudadana "es importante" y, por eso, desde la PAH también envían un mensaje de fuerza y unión. "Aplaudimos el decreto aprobado por el Consell contra el acoso inmobiliario y el de medidas urgentes que abre la puerta a expropiaciones forzosas a grandes tenedores y fondos buitre. También valoramos de forma positiva que se adquieran 500 viviendas de la Sareb, aunque lamentamos que, de nuevo, los ciudadanos tengamos que volver a pagarlas", concluyen.