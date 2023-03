El PSPV deja en el aire la ley de comercio de Compromís que incomodaba a la patronal

Salvo sorpresa, la actual legislatura pondrá su punto final parlamentario los días 29 y 30 de marzo, cuando se celebrará el único y último pleno antes de las elecciones autonómicas de mayo. A día de hoy el PSPV no contempla la posibilidad de introducir un segundo pleno antes de la disolución de las Corts el próximo 4 de abril, por lo que no habría tiempo material de aprobar dos leyes impulsadas por Compromís y que recibieron el visto bueno del Consell, la de Comercio Sostenible y la de Diversidad Familiar. La formación valencianista no da la batalla por perdida aunque admite que será "complicado" convencer a los socialistas. Tampoco hay visos de que prospere la renovación de los órganos estatutarios, donde las negociaciones siguen estancadas.