En el transcurso de la asignatura Riesgos de Causa Atmosférica y Climática del Máster de Planificación y Gestión de Riegos Naturales hemos podido contar con diversas experiencias y una de ellas es la desarrollada por iniciativa de la Generalitat Valenciana en la Vega Baja. El otro día tuve el privilegio de conocer de primera mano el desarrollo del programa Vega Renhace de la mano de uno de sus técnicos destacados, Antonio Oliva, graduado en Geografía y antiguo alumno del Máster. A raíz de la DANA de septiembre de 2019, que causó graves daños por inundación en esta comarca alicantina, el gobierno valenciano decidió abordar el problema de una forma un tanto diferente a la habitual. Se trataba de buscar soluciones integrales y más consensuadas con los agentes locales, huyendo de la exclusividad de las clásicas obras duras de canalización o represa. La cartografía ha sido un apoyo fundamental y se ha demostrado la conveniencia de estas soluciones integrales. Seguro que quedan cosas por hacer y que algunas se habrían podido hacer de otra forma, pero la inversión económica ha sido cuantiosa y la metodología participativa interesante y novedosa. No obstante, me da la sensación de que ha faltado transmitir todo lo ejecutado a la población, que cuenta como uno de los comisionados a mi colega Jorge Olcina. Otros invitados a contar sus experiencias en el Máster han sido mis es alumnos ya geógrafos de Inteligencia Climática, con sus talleres sobre la elaboración de Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales, o los egresados del Máster de la consultora de Strato Sismic y sus planes locales de emergencia sísmica y ante otros riesgos. Da gusto ver a ex alumnos convertidos en profesionales de primer nivel haciendo un servicio esencial para la comunidad.