Más de mil personas trans han sido reconocidas como tal por la administración valenciana en cinco años, según datos de Conselleria de Igualdad. En concreto, 1.005 personas solicitaron el cambio de nombre y sexo en la tarjeta sanitaria (SIP) desde 2017 hasta 2021, algo que, gracias a la ley trans valenciana, ya se podía hacer con la mera voluntad.

También era posible cambiar el carnet de la universidad, o la documentación escolar, entre otras. La mayoría de documentos que dependieran de la Comunitat Valenciana ya se podían modificar desde 2017 en los mismos términos que en la ley estatal recién publicada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles. De hecho, la ley trans estatal se fija en la valenciana para su redacción.

Y desde entonces, al menos 1.005 personas han sido tratadas por su nombre sentido y acorde a su género. En definitiva, tratadas con el mismo respeto y derechos que cualquiera. Los datos por año muestran un claro aumento: 136, 200, 206, 169 y 293.

Las oficinas Orienta, de Igualdad, de asesoramiento a personas Lgtbi han atendido a 5.318 personas entre 2019 y 2021. De esas, se estima que la mitad eran personas trans. La Generalitat ya permitía un cambio de documentación a nivel autonómico (aunque sin reconocimiento legal a nivel estatal), que servía para tratar a estas personas acorde a su identidad, con unas cifras anecdóticas pero que reflejan una subida; cuatro en 2018, 16 en 2019, 19 en 2020, 49 en 2021 y 50 en 2022.

Con la aprobación de la ley trans estatal -que contempla el cambio de sexo registral con la mera voluntad-, deberían empezar a ser muchas personas más las que, por fin, puedan acogerse a este derecho. Así opina José De Lamo, director general de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana. "Hay muchas personas que no cumplían los requisitos para acogerse a la ley trans de 2007, y que ahora por fin podrán ser tratadas acorde a su identidad. Esperamos que los números suban y eso sería una buena noticia", explica.

Según los datos del Registro Civil, 1.300 personas cambiaron su sexo en toda España en 2022, una cifra que no ha parado de crecer en la última década. Las cifras comenzaron a crecer en 2007, año en el que el Gobierno de Zapatero aprobó una ley al respecto. La norma permitía la modificación registral del sexo con un diagnóstico de disforia de género y, como mínimo, dos años de hormonación. Ese año se hicieron en todo el país 15 cambios de sexo.

La norma, sin embargo, fue criticada en los últimos años por colectivos Lgtbi al 'patologizar' a las personas trans por requerir de un diagnóstico y dos años de hormonación, algo por lo que muchas no querían pasar. Para De Lamo es previsible que, con esta nueva ley, muchas personas trans se decidan ahora a dar el paso.

Desde 2.007 unas 5.000 personas han cambiado su sexo registral. Se trata de una de cada 10.000 personas en España, algo que, según las estimaciones de la OMS, continúa siendo bajo teniendo en cuenta la realidad trans en los distintos países. "En los próximos años deberíamos ver a más personas trans acogiéndose a esta ley que por fin las dota de derechos", apunta De Lamo.

Quedarte estéril para cambiar una letra del DNI

La ley trans también evita determinadas situaciones que se producían. "Antes te pedían dos años de hormonación. Y muchas personas lo que hacían era pasar por ese proceso y cuando les permitían cambiar de sexo registral dejaban las hormonas. Eso es fatal para el cuerpo, en el caso de una persona adulta, te quedas directamente estéril. Y había gente que pasaba por todo eso solo por cambiar unas letras en el DNI", lamenta Nhabi Iturbide, coordinador del grupo trans de la asociación Lgtbi Lambda.

La transexualidad lleva despatologizada cinco años en la Comunitat. Solo hacía falta la mera voluntad para cambiar el SIP, o el carnet de la universidad, o la documentación escolar. Y sin embargo, no se han cumplido las previsiones fatalistas de un sector de la sociedad. "Hemos visto cómo nos decían que miles de hombres iban a ir a cambiarse el sexo al registro. Parecía que 'venía el coco' al aprobarse la ley. Pues aquí llevamos cinco años con 'el coco' y no ha pasado nada, salvo que las personas trans tenemos derechos", reivindica Iturbide.

Con todo, Iturbide hace una lectura de las cifras y explica que "son 1.000 personas de 5 millones de habitantes. Y ni eso porque son las de cuatro años ¿300 personas de 5 millones? No entiendo por qué hay gente que habla de 'cifras récord' o que 'se está disparando'. Las últimas estadísticas del INE arrojaban que las personas trans (hombres, mujeres y no binario) somos menos del 1 % de la población. No somos, ni pretendemos ser, una amenaza para 'borrar' a 25 millones", asegura.