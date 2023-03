La participación del President de la Generalitat, Ximo Puig, ha puesto punto y final a una jornada intensa de reflexión y análisis del I Foro del Municipalismo organizado por Levante-EMV. El Jefe del Consell ha concluido este primer encuentro con un anuncio que viene a confirmar la autonomía e independencia que los ayuntamientos han asumido en los últimos años: La Generalitat eleva a 50 millones el Fondo de Cooperación Municipal, una línea de financiación que se distribuye a los ayuntamientos para tener libertad en las inversiones que consideren necesarias.

Este anuncio llega tras una decena de intervenciones en la que alcaldes, alcaldesas y el sector privado resaltaba el papel de los ayuntamientos y que Puig ha confirmado después. De hecho, ha recordado que el Botànic puso en marcha el Fondo de Cooperación al que se comprometió la Generalitat en el año 2000 con la Federación de Municipios y Provincias y que no se activó "hasta casi 20 años después". Fue en 2017 cuando el tripartito activó esta línea de financiación "que es no finalista, sino que atiende a las directrices políticas que emana de la voluntad de la ciudadanía" de cada municipio.

Parafraseando a José Martí, Puig ha recordado que "el municipio es la sal de la tierra". Para ponerlos en el lugar que merecen y a través de este fondo, la Generalitat cuenta con la participación de la Diputación de València y la de Castelló, pero "desafortunadamente" no con la de Alicante, que gobierna Carlos Mazón y que no se quiso acoger a estas ayudas. "También hemos habilitado otros fondos, como el de Despoblación, y vamos a poner en marcha el forestal para que los ayuntamientos tengan apoyo en la lucha contra el fuego", ha anunciado el President.

Todo esto se produce en un contexto de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana pero no puede ser un obstáculo para que los municipios tengan margen de maniobra para actuar en la prestación de los servicios básicos y atendiendo a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Por eso, "la Generalitat ha puesto por delante esa alianza efectiva con los ayuntamientos pese a la precariedad financiera que sufrimos", ha dicho.

El Jefe del Consell se ha referido a la crisis económica que hoy sobreviene a Europa, y la ha comparado con la crisis económica de 2008, muy alejada en su gestión a cómo las instituciones europeas y españolas han reaccionado ahora, con líneas como los fondos Next Generation de la Unión Europea que han regado de liquidez a los estados y, por ende, a las autonomías, que finalmente han distribuido a los ayuntamientos.

Las áreas metropolitanas, una realidad

Además, el President tambien se ha referido a las nuevas realidades municipales como son las áreas metropolitanas: para ello la Generalitat está implementando las tres leyes de València, Alicante y Castelló. "Tenemos que ver el objetivo en común y no puede ser que entre localidades haya dificultades en materias como el transporte público", por eso ha apelado a que las áreas metropolitanas tengan una gobernanza conjunta porque si en los ayuntamientos no hay un consenso, "no puede haber un bien general de cohesión social".

Puig también ha puesto en valor las ciudades medianas valencianas, que hay 85 localidades de entre 10.000 y 50.000 habitantes que vertebran el territorio y que son fundamentales para el desarrollo de la autonomía, ya que representan a casi la mitad de la población. Sin embargo, Puig también ha tenido unas palabras para la despoblación, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana en su interior y a donde destinan parte del esfuerzo del gobierno con iniciativas como la instalación de cajeros automáticos en zonas despobladas.

Puig se ha referido a los datos del paro conocidos hoy y en la Comunitat Valenciana, la autonomía donde más positivos han sido ya que el desempleo ha descendido notablemente. "Eso no quiere decir que no tengamos un problema de empleo y para ello hay que trabajar con los ayuntamientos, a través de una acción conjunta donde los municipios detectan las carencias y aúnan esfuerzos", ha señalado.

"Tenemos una gran oportunidad esta década para que las cosas vayan bien con el crecimiento económico y necesitamos que las localidades estén bien dotadas y con una relación permanente", ha concluido Puig.