"Durante muchos meses vi que mi tren para ir al trabajo llegaba tarde todos los días, así que decidí ir a atención al cliente, pero ni me miraron. Mandé varios escritos, y no me respondieron. Entonces entendí que lo único que me quedaba por hacer era protestar. Todas las mañanas decidí hacer ruido en el andén, hasta que un día me acompañó una persona más, también indignada como yo. Llegó la policía nacional, me pidió la documentación, y me identificaron".

Esa es la historia de A.S, impulsora de las protestas por los retrasos en Cercanías que vivió la Estación del Norte de València a principios del año 2020. Un año después, esta mujer recibió una multa de 800 euros por «alterar el orden público y resistencia a la autoridad». Hoy, Subdelegación del Gobierno de València ha emitido una resolución quitando la sanción a esta mujer, pero por "un defecto de forma" a la hora de incoarla. A.S explica que ella "hubiera preferido que la sanción se hubiera anulado por cuestiones de fondo", es decir, reconociendo que la multa era desproporcionada, pero pese a todo celebra la resolución. "Solo quiero un tren de Cercanías digno para ir a trabajar todos los días", señala la afectada Multa "por defender unas cercanías dignas" «Me multan con 800 euros por defender un servicio de cercanías digno», lamentó entonces A.S. Tras la multa decidió recurrir la sanción e ir hasta el final, y dos años después de la multa y tres desde las protestas ha conseguido que se archive. "Me indigna que, esperando una respuesta de Renfe o que alguna persona bajara a darme explicaciones, decidieran mandar a la policía a identificarme", apunta. "Me multan con 800 euros por defender un tren de Cercanías digno" Este hecho, la multa hacia esta mujer, fue el detonante de unas protestas de decenas de personas contra los retrasos en el servicio de Cercanías que se extendieron durante varias semanas y que se apagaron con el inicio del estado de alarma y las restricciones por la pandemia. "Los políticos nos dicen siempre que evitemos el transporte privado y usemos el público para favorecer el medio ambiente y ser más sostenibles, y yo estoy de acuerdo, por eso quiero un tren de Cercanías digno para ir a trabajar todos los días", señala. Durante casi dos meses, A.S anotó en las notas de su teléfono móvil los retrasos que presentaba cada día el tren que, a día de hoy continúa usando para ir a trabajar. En la última semana de enero el tren llegó más de 20 minutos tarde cada día, aunque asegura que ha llegado a vivir que el tren no llegara y tener que coger el siguiente sin que Renfe informara de nada. "Somos la hermana pobre cuando el servicio de Cercanías es el que más usamos los ciudadanos", denuncia. Protestas con silbatos Con silbatos y hasta dando golpes a las columnas de la estación. La intención era hacer ruido para protestar. Así comenzaron los usuarios valencianos de los trenes de Cercanías a manifestarse a principios de 2020, cuando se hartaron de los retrasos y así lo manifestaron. María era una de las viajeras habituales de Renfe que captó momento en la estación del Nord porque ella también estaba esperando su tren... que sufrió una cancelación y un retraso. "Esto pasa siempre y la gente ya está harta. Yo cojo el tren todos los días para ir a clase. En concreto, el mío tendría que haber salido esta mañana con destino Castelló a las 7:10 horas, pero ha sido cancelado. El siguiente tendría que haberse puesto en marcha a las 7:18 horas. Pero no dejó el anden hasta las 7:40 horas", explicó en su día durante la protesta